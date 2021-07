Skateboard, demolito l’impianto 

Addio allo storico skate park di San Sperate. Le rampe dell’impianto sportivo del parco di Is Spinargius sono state rimosse per inagibilità. Restano ora custoditi nel cuore e nelle menti degli skaters i ricordi legati a un luogo che negli anni ha ospitato raduni e, soprattutto, giornate di ritrovo tra amici appassionati. Gruppi di ragazzi mai intimoriti da infortuni vari e assortiti riportati in seguito ai “trick”, le manovre acrobatiche della disciplina sportiva: niente ha mai fermato la loro più grande passione.

Le condizioni dello skate park erano finite al centro di polemiche tra gestore dell’area verde e il Comune. Da qui il provvisorio divieto di utilizzo dell’impianto, le successive verifiche sulla struttura e le perizie tecniche che hanno disposto la rimozione. Il Comune promette ora che sarà individuata un’area alternativa per ospitarne una nuova.

Il funerale

Nel frattempo gli skaters speratini salutano quella che per decenni è stata la loro “casa”. «Oltre al dispiacere, dobbiamo ricordare che per il nostro sport abbiamo dato tanto senza mai ricevere niente», dice Federico Doppiu. «Ci siamo sempre mossi da soli per l’organizzazione di manifestazioni e il miglioramento della struttura. Pur denigrati per vari aspetti, non ci siamo mai tirati indietro e accolto chiunque, adulti e bambini per i quali abbiamo organizzato giornate di insegnamento». Doppiu ricorda ancora un contest del 2009, quando aveva soltanto 10 anni: «La mia è una passione innata, sono sempre stato affascinato dagli sport da tavola. Una volta iniziato non ho mai smesso, se non costretto a piccole pause in seguito a infortuni, come la rottura dei legamenti della caviglia. Tantissime volte mi hanno detto di lasciare lo skate, ma l’amore per questa disciplina viene prima di ogni altra cosa». La speranza: «Da almeno quattro anni – conclude – dal Comune parlano di un nuovo “pistino”, mai realizzato. Chissà per quanto tempo, da ora in poi, saremo costretti a praticare altrove la nostra passione».

«Un nuovo impianto»

Tanti bambini alle prime armi sono stati istruiti da Marcello Zucca: «Piange il cuore dire addio al luogo dove sono cresciuto e ho visto crescere generazioni di appassionati. Ho visto nascere lo skate park di Is Spinargius. Come dimenticare le giornate, anche sotto il sole cocente, dedicate alla nostra passione. Oggi tanti di noi lavorano, ma quando abbiamo tempo non rinunciamo allo skate». Per il trentunenne «sarebbe ora necessario realizzare un nuovo impianto, magari con tanto di copertura in modo da poterlo utilizzare anche d’inverno. Spero ora che il Comune mantenga la promessa: gli spazi non mancano, come lo stabile inutilizzato di fronte a “piazza buia” che potrebbe ospitare uno skate park gestito da un’associazione con tanto di punto ristoro, noleggio di ginocchiere e gomitiere per i bambini».

Il Comune

«In seguito agli accurati sopralluoghi eseguiti dai tecnici è emersa la necessità di rimuovere lo skate park», spiega l’assessore Federico Cinus. «L’impianto di Is Spinargius non rispetta più le norme stringenti attualmente in vigore e abbiamo preferito procedere alla rimozione: dispiace, ma la sicurezza di skaters e cittadini, famiglie che frequentano il parco con i loro bambini, viene prima di tutto». Ultimati questi lavori, il Comune avvierà le pratiche per un altro impianto: «Il nuovo skate park sarà realizzato in un’altra area del paese che individueremo a breve – assicura l’assessore Cinus -. Un progetto che rientra nel nostro obiettivo di valorizzare le nuove zone del centro: diverse, in questo periodo, sono interessate alla sistemazione con tanto di nuovi giochi». In attesa di sviluppi, per valutare il da farsi, ieri il sindaco Enrico Collu sui social ha invitato gli skaters a contattarlo per «per fissare un appuntamento».

