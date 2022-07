Sit-in a Villa Devoto per curare la sanità del Sulcis 

Due ore di presidio sotto il sole contro la sanità malata del Sulcis, due ore per far sì che, i sindaci venissero ricevuti da una delegazione di collaboratori del presidente della Regione Cristian Solinas e poi le organizzazioni sindacali dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu.

Il sit-in

La manifestazione indetta ieri da Cgil, Cisl e Uil, ha chiamato a raccolta i sindaci del Sulcis iglesiente, la cittadinanza e le associazioni, tutti decisi a fare fronte comune, in un sit-in davanti Villa Devoto, per chiedere alla politica regionale di trovare delle soluzioni ad un’emergenza sanitaria che, al netto della chiusura per mancanza di personale medico del Pronto soccorso del Cto d’Iglesias, si è aggravata in poco tempo. L’unico Pronto soccorso di un territorio popolato da 120 mila persone, è al momento quello del Sirai di Carbonia che, complice l’impennata di richieste d’assistenza rischia di soccombere sotto il peso di una mole di lavoro insostenibile. Non sono mancate le defezioni: erano presenti 5 primi cittadini del Sulcis iglesiente su 23: la mobilitazione ha evidenziato quel principio di scollatura fra Comuni da alcuni prospettata all’indomani del documento congiunto firmato dai 21 sindaci dei territori sprovvisti dei presidi ospedalieri. Documento che rivendicava la necessità d’avere più spazio (durante le interlocuzioni con la Asl Sulcis e la Regione) per esporre le criticità legate a tutti i servizi sanitari.

La tensione

In prima linea il sindaco d’Iglesias Mauro Usai: «Ho dovuto forzare la mano per farci accogliere, non si possono tenere per ore sotto il sole tante persone. - ha dichiarato - Siamo stati ricevuti da una delegazione di consulenti del presidente della Regione. Abbiamo spiegato le criticità di un territorio che necessita per prima cosa della riapertura del Pronto soccorso del Cto. Questa non è una battaglia politica, la presenza delle confederazioni sindacali ne è la testimonianza, come lo è il fatto di poter affermare che in questi miei anni di azione politica, non ho mai incontrato una persona più disponibile all’ascolto e al confronto dell’assessore Nieddu». Usai conferma lo stato d’agitazione fino alla riapertura del presidio d’Iglesias. Presente anche il sindaco di Carbonia Pietro Morittu (assente però all’incontro con la delegazione per via d’impegni istituzionali), la sindaca di Buggerru Laura Cappelli, la consigliera regionale di Idea Sardegna Carla Cuccu e una rappresentanza di Fluminimaggiore e Carloforte. «Questa situazione è la somma di un ventennio di mala gestione della sanità. - dichiara Laura Cappelli - Il mio Comune non ha un medico di famiglia nè una guardia medica e turistica. Ad oggi con i turisti siamo passati da 1.000 a 3.000 abitanti». Per Paola Liscia, consigliera con delega alla Sanità di Fluminimaggiore, «occorre opporsi in qualche modo perché i Comuni limitrofi rispetto a quelli che ospitano le strutture ospedaliere, subiscono i disagi maggiori». Stefano Rombi, sindaco di Carloforte richiama «allo spirito di unità fra tutti i primi cittadini». Carla Cuccu, infine, ieri ha presentato un’interpellanza urgente al presidente della Regione e all’assessore della Sanità sul tema della sanità malata del Sulcis.