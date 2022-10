Sistema in tilt, si riapre a Tergu 

Il sistema dei rifiuti andato in tilt obbliga la Provincia di Sassari a intervenire d’urgenza. La chiusura del centro di Tergu ha fatto scattare l’emergenza in diversi centri del Nord Sardegna. E prima che la gestione dei rifiuti potesse diventare un problema ambientale l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, ha emanato un’ordinanza che autorizza la modifica delle quantità di stoccaggio istantaneo di materiale che l’impianto di Tergu potrà accogliere. Il centro, gestito dalla ditta Obiettivo Zero, consentirà il deposito anche sui piazzali adiacenti a quelli già autorizzati, nel rispetto dei quantitativi indicati, in totale 4 mila e 600 tonnellate di materiale complessivo, che i comuni potranno conferire per un periodo massimo di 45 giorni.

La decisione

Il provvedimento è stato adottato d’urgenza a seguito del sopralluogo effettuato ieri mattina dai carabinieri del Noe di Sassari nel centro di imballaggio, da cui è emersa la regolarità della documentazione. Un atto preso in accordo con il Dipartimento Arpas di Sassari e Gallura, in deroga alle autorizzazioni della Provincia scadute il 13 settembre. I primi disagi erano sorti nei Comuni di Sassari e Porto Torres, in particolare nella città portuale si era reso necessario sospendere la raccolta della plastica per le sole utenze domestiche, «servizio ripristinato nella giornata odierna», assicura l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda. A Sassari il collega Antonello Sassu aveva riorganizzato il sistema di raccolta conferendo l’umido e il secco nella discarica di Scala Erre e la carta a Muros. «Restava il nodo della plastica, raccolta e tenuta all’interno dei mezzi appositi in attesa di sbloccare l’autorizzazione di Tergu». Nel comune di Alghero l’assessore all’Ambiente, Andrea Montis aveva predisposto il servizio di raccolta utilizzando i siti di stoccaggio presso il centro servizi di Ungias e l’ecocentro comunale di Galboneddu.

Le difficoltà

Una crisi innescata dopo l’incendio doloso dello stabilimento Gesam di Truncu Reale, in cui gran parte delle infrastrutture, ora dissequestrate dalla Procura, sono state distrutte provocando l’interruzione delle attività. Ai centri di Sassari, Alghero e Porto Torres nonché ai consorzi di Comuni di Valledoria, Meilogu, Goceano, Coros e Anglona non è rimasto altro che la ricerca di altri siti di trattamento rifiuti. Obiettivo Zero ha comunque manifestato difficoltà di gestione a causa della insufficiente frequenza di ritiri da parte dei consorzi di filiera della raccolta differenziata.