Sirigu, Wembley e i 4 Mori 

1

Numero

di maglia in Nazionale

27

Presenze

con la maglia azzurra

141

Match

col Torino nelle ultime 4 stagioni

13

Titoli

vinti con le sue squadre, compreso l'Europeo con la Nazionale

Orgoglio sardo sul tetto d’Europa. Probabilmente, quello che Salvatore Sirigu ha sussurrato all’orecchio di Gigio Donnarumma domenica, prima dei rigori valsi l’Europeo alla Nazionale italiana contro l’Inghilterra, rimarrà davvero un segreto tra loro, come replicato dal giocatore del Torino a domanda diretta.

Un sardo in Europa

Ma intanto il portierone di La Caletta di Siniscola s’è ritagliato il ruolo di protagonista oltre la finale di Wembley, vinta dagli azzurri dal dischetto grazie anche a due parate di Donnarumma. A dispetto della panchina dalla quale ha assistito alle partite, Sirigu, che ha giocato qualche minuto contro il Galles e sussurrato all’ex Milan dritte o messaggi motivazionali, o tutti e due (chissà!), anche in semifinale prima dei rigori contro la Spagna, non è un gregario, bensì l’uomo-squadra dell’Italia di Roberto Mancini. Mentre l’altro sardo Nicolò Barella inanellava presenze in campo di gara in gara, l’estremo difensore baroniese sosteneva il gruppo dall’alto dell’esperienza, “veterano” di 34 anni, e di una personalità e un carattere talmente forti da renderlo colonna portante di qualunque squadra in cui si ritrovi a giocare.

Salvatore della Patria

Hanno colpito le immagini dei familiari degli azzurri, fidanzate, mogli, figli e genitori, raccolte in gran segreto da Sirigu e mostrate a capitan Giorgio Chiellini e agli altri a poche ore dalla sfida di Wembley. «Prima della partita “Salva” ha raccolto per noi un video dei nostri cari e parenti e ci ha fatto piangere nel pullman per lo stadio», ha raccontato il difensore della Juventus. Così come hanno destato sorpresa i messaggini di incoraggiamento per i compagni prima della finale. Nulla di studiato, come rivela il diretto interessato («Alla vigilia di una partita ci stavamo cambiando e non sapevamo a cosa saremmo andati incontro, così ho scritto alcune frasi sul telefono e le ho salvate, solo dopo ho deciso di inviarle», ha spiegato), ma di sicura efficacia se alla fine Euro 2020 l’ha vinto l’Italia intesa come gruppo. Che lotta, soffre e trionfa insieme.

Uomo-squadra

Mai come in questo caso la panchina è stata decisiva, per chi è subentrato, certo, ma anche per chi, come Sirigu, ha collezionato pochi minuti in campo ma fuori è stato determinante. Tanto da essere stato ribattezzato “il segreto della vittoria”. Chi lo conosce sa che Salvatore non si attribuirebbe mai cotanto merito, ma che i riconoscimenti altrui, e in specie quelli degli altri azzurri, per i quali è stato ed è un punto di riferimento, lo riempiono di orgoglio oltreché di gioia. Dopo un paio di stagioni difficili al Torino, piazza prestigiosa scelta per rilanciarsi dopo le travagliate battute finali col Paris Saint-Germain, Sirigu festeggia il traguardo europeo con la Nazionale che è un meritato trofeo e, insieme, un punto di ripartenza professionale e personale.

Il portiere dei 4 Mori

L’esperienza al Torino è ai titoli di coda, come anticipato dal presidente Urbano Cairo e dal tecnico Ivan Juric, negli ultimi giorni il portiere è stato accostato a Juve, Genoa e Olympiacos Atene e si vedrà, mentre la permanenza di Alessio Cragno a Cagliari gli sbarra la strada di casa. «Sono legato a questa squadra da un affetto speciale, il Cagliari rappresenta la Sardegna e lo seguo con simpatia: purtroppo quello che può piacere non sempre si realizza, ma non si sa mai», ha dichiarato Sirigu qualche tempo fa. Chissà.

