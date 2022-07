Sirai, notte sui marciapiedi per i volontari 

Una sedia per poggiare le gambe e il camice arancione usato a mo’ di cuscino. Come “materasso”, si fa per dire, le piastrelle attorno alle quali spuntano mozziconi di sigarette. Capita al Pronto soccorso dell’ospedale di Carbonia, dove i volontari passano la notte all’addiaccio, dormendo sui marciapiedi davanti al reparto. Continua a succedere perché il gran numero di pazienti Covid (in parte collocati nel reparto dedicato che ha riaperto dopo alcuni mesi, in parte lasciati in Pronto soccorso) e la carenza di barelle costituiscono un mix micidiale. Le cose vanno peggio da quando, due settimane fa, le associazioni di tutto il territorio sono costrette a rivolgersi al Sirai per la chiusura del Pronto soccorso del Cto di Iglesias.

La denuncia

E la sera e la notte si trascorrono anche da accampati. Com’è successo a un operatore dell’Asvoc Carbonia: «Una nostra squadra è giunta venerdì sera attorno alle 19 - racconta il presidente Francesco Murroni - e sino a ieri mattina era ancora costretta a stazionare nel parcheggio interno del presidio perché non c’è stata restituita la barella». A un certo punto caldo e stanchezza si sono fatti sentire e qualcuno per riposarsi si è arrangiato distendendosi di schiena accanto alle finestre del reparto e posando le gambe su una serie per riattivare la circolazione: «Sappiamo che la Asl d’intesa col Soccorso coordinamento regionale - aggiunge Murroni - sta predisponendo delle contromisure per rendere agevole la permanenza all’esterno del Pronto soccorso, ma nel frattempo quando è chiaro che un paziente non può restare al Sirai perché non venire dirottati verso altri ospedali anche se distanti? Da un punto di vista logistico per noi sarebbe meglio piuttosto che stare 12 ore in certe condizioni».

Il confronto

La situazione è così drammatica che una decina di giorni fa tutti i sodalizi del Sulcis Iglesiente impegnati nei servizi di 118, organizzazioni di volontariato e cooperative, hanno dato vita a una massiccia manifestazione di protesta con una ventina di ambulanze guidate dal Socor, Soccorso coordinamento regionale: prima il raduno davanti all’ospedale, poi in corteo hanno attraversato parte di Carbonia sino alla sede della direzione generale Asl. Era stato il coordinatore Pierpaolo Emmolo a denunciare «i tempi d’attesa biblici per l’accesso al Pronto soccorso e l’uso improprio delle ambulanze come ambienti aggiuntivi del reparto in cui trattenere i pazienti». La dirigenza del sistema sanitario del Sulcis aveva garantito soluzioni «Nelle prossime ore - anticipa il direttore generale Giuliana Campus - avremo una riunione operativa per varare anche con la Protezione civile alcune delle contromisure prospettate con il Socor il giorno della manifestazione come l’uso di gazebo o tende all’esterno del reparto, ma valutiamo altre soluzioni».