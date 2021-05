Sinner non è ancora pronto 

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego agli ottavi di finale, Jannik Sinner spaventa Nadal, Stefano Travaglia non sfigura e Gianluca Mager continua a crescere. Il mercoledì degli Internazionali Bnl d'Italia ha mostrato i progressi del tennis italiano. Berrettini prosegue il suo cammino sempre più convinto dei propri mezzi battendo 6-4, 6-2 John Millman. A attendere l'azzurro, oggi nella Grand Stand Arena ci sarà Stefanos Tsitsipas, vincitore a MonteCarlo, che ha battuto 7-5, 6-2 Cilic. Supera il turno anche Sonego, con un doppio 6-4 nel un derby contro Mager. Dopo il 2-0 ligure in avvio, il re di Cagliari ha preso in mano il match strappando il pass per l'ottavo contro un altro dei favoriti, l'austriaco Dominic Thiem (serale nell'Arena), che si è salvato contro Fucsovics, imponendosi in rimonta 3-6, 7-6(5), 6-0 dopo essere stato sotto 3-6, 1-3.

Jannik deluso

E se si parla di favoriti, non si può che rivolgersi a Rafa Nadal. Lo spagnolo ha dovuto sudarsi il passaggio del turno (7-5, 6-4) contro Jannik Sinner, che ha lottato punto su punto contro il nove volte vincitore qui, cancellando sei set point nel primo set (tre consecutivi) e tre match point. Un Sinner che è uscito dal campo scurissimo in volto, pensando all'occasione persa nel secondo set in cui era in vantaggio 4-3 e servizio .

Sconfitta con l'onore delle armi per Stefano Travaglia, 7-6(2), 6-3 da Denis Shapovalov. Il marchigiano sul 4-4 nel primo set ha avuto due palle break consecutive. Nadal e Shapovalov si affronteranno sul centrale dopo le due sfide che vedranno in campo i numeri 1 Nole Djokovic (contro Davidovich Fokina) e Ashleigh Barty (contro Kudermetova).

Cade la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev (6-2, 6-4 da Karatsev). Nel femminile, sfortunata la campionessa uscente Simona Halep che, in vantaggio 6-1, 3-3 sulla Kerber, si è ritirata per un infortunio al polpaccio sinistro. Fuori anche Naomi Osaka, numero 2 del seeding (7-6, 6-2 da Pegula). Record amaro per Serena Williams: nella millesima partita nel circuito Wta si è fatta sorprendere 7-6, 7-5 da Podoroska.

