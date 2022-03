Sinner fa, Sonego disfa  

Si prospetta un sabato per cuori forti a Bratislava. Dopo la prima giornata, l'Italia è sull'1-1 contro la Slovacchia nel match valido per le qualificazioni della Davis Cup 2022 by Rakuten. Sul veloce indoor della Ntc Arena, alla non agevole vittoria di Jannik Sinner contro Norbert Gombos (6-4, 4-6, 6-4), ha risposto l'inattesa sconfitta di Lorenzo Sonego contro un avversario non compreso nei primi 200 posti della classifica mondiale, Filip Horansky (7-6, 6-3).

La sorpresa slovacca

Il giocatore slovacco, 203 Atp convocato inizialmente come quinto uomo e apparentemente atteso da una due giorni in panchina, è diventato l'eroe di giornata dopo che il suo numero 1, Alex Molcan (66), è stato fermato dopo un tampone positivo al Covid nell'immediata vigilia del match. Così un avversario non mancino ma destro e circa 150 posizioni più indietro in classifica hanno scombinato i piani di Sonego. Dopo un primo set perso 7-2 al tiebreak, l'azzurro è salito 2-0, ma in un amen si è trovato a servire una palla break per il 2-4. Il 3-3 è stato l'ultima difesa: poi 6-3 Horansky e via alla festa slovacca.

La conferma azzurra

L'Italia era passata in vantaggio con Sinner (numero 11 della classifica mondiale), che ha avuto ragione di Gombos (110 Atp) in un match deciso da un break per set. Sul 4-4 nel terzo, Sinner ha strappato il servizio al suo avversario alla seconda palla utile, chiudendo nel game successivo e mantenendo l'imbattibilità in Davis (4 vittorie, tutte in singolare).