Sinner avanti, Fognini va a casa  

in Italia è sempre più tennis-mania, con un pubblico sempre più caloroso che giornalmente invade il Foro Italico per gli Internazionali Bnl d'Italia. E l'ideale per trainare il movimento è un italiano

vincente: Jannik Sinner. Il rosso altoatesino, in un derby che sapeva di battaglia generazionale, ha superato 6-2, 3-6, 6-3 Fabio Fognini, rimanendo l'unico azzurro ancora in gara in singolare. Dopo sei punti consecutivi di Fognini, Sinner prende in mano le redini del match e conquista cinque giochi di fila, viatico per il successivo 6-2 che chiude il primo set. Nel secondo, Fognini reagisce con carattere e fa gara di testa, con i servizi che non fanno più la differenza fino al

6-3: verdetto rimandato al terzo set. Un terzo set ricco di ribaltamenti di fronte, che ha finito per premiare Jannik Sinner, che tornerà in campo oggi, terzo incontro sul Centrale, contro il serbo Filip Krajinovic. Restando in "casa Italia", in doppio finisce l'avventura di Luca Nardi e Lorenzo Sonego (per lui ieri un amaro 27° compleanno), stoppati 6-3, 6-3 dai tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies.

Nadal autoritario

Rafa Nadal gioca sul Centrale romano con il pilota automatico: 6-3, 6-1 allo statunitense John Isner e sguardo al prossimo avversario, il canadese Denis Shapovalov. Avanti il tedesco Alexander Zverev, che dopo averla spuntata 8-6 nel tie-break del primo set (al quinto set point utile), ha vinto 6-3 il secondo contro l'argentino Sebastian Baez, e oggi sfida l'australiano Alex De Minaur nel match che apre il programma del Centrale. Spettacolo sul Grand Stand, con il greco Stefanos Tsitsipas che ha dovuto lottare per 157' e cancellare due match point prima di avere la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3, 5-7, 7-6(4). Salutano la compagnia l'argentino Diego Schwartzman (6-1, 7-6 dallo spagnolo Marc Giron) e il belga David Goffin (6-0, 7-6 dallo statunitense Jenson Brooksby).