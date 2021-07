Sinis, diversamente stupendo 

Dopo tanti anni ha potuto rivivere il dondolio delle onde. Quelle che da tempo può ammirare solo dalla sua sedia a rotelle. Una gita fuori porta verso la costa del Sinis, con le lacrime agli occhi. Luigi Salis è il primo disabile che ieri mattina ha potuto utilizzare il pontile galleggiante di Mare morto, una struttura che darà la possibilità di vivere il mare anche a chi ha problemi motori.

I disabili

La struttura, realizzata e gestita dal Comune di Cabras e dall’Area marina protetta del Sinis, è stata inaugurata già diversi giorni fa. Ancora però non era fruibile quel sollevatore a bandiera che da ieri invece consente l’accesso sulle imbarcazione anche a chi è sulla carrozzina. Luigi Salis, un disabile di Cabras, una volta arrivato al parcheggio, ha transitato lungo la passerella fino ad arrivare al pontile dove è stato imbragato. Poi è iniziata la procedura di sollevamento per l’accesso all’imbarcazione. Una svolta di maturità sociale. Un modo per permettere a tutti di vivere il mare. «Abbiamo raggiunto lo scopo principale della struttura che non solo offre un nuovo punto di approdo all’interno del litorale, ma garantisce a chiunque di poter fruire attivamente delle bellezze ambientali del Sinis.

L’assistenza

Sul posto, ad aspettare i disabili, sarà sempre presente un operatore dell’Amp pronto a coordinare le fasi del trasferimento dalla barca al molo e viceversa. Il servizio sarà attivo dalle 7 alle 24. «Non è da sottovalutare l'alto valore morale di questo servizio – ha aggiunto l’assessora alle politiche sociali Laura Celletti, -. Numerose associazioni, sportive e non, attendevano sviluppi in tal senso anche per dare vita a scuole o corsi dedicati ad attività come la canoa, il kayak, la vela, dedicati alla disabilità e non solo. La presenza di una struttura come questa deve funzionare da motore di sviluppo sostenibile per un’incentivazione dell'offerta senza distinzioni».

Il nuovo molo

Il direttore del parco marino Massimo Marras fa il primissimo bilancio della struttura inaugurata diversi giorni fa. «Per ora abbiamo circa ottanta abbonamenti stagionali. Ad agosto però ci strano molte più presenze. Tutti gli utenti gradiscono il nuovo servizio». Non si è conclusa invece la diatriba con l’Adina, l’associazione di diportisti che da quelle parti, da 30 anni, gestisce uno scalo d’alaggio. L’Adina aveva presentato un ricorso al Tar per contestare la presenza della struttura a loro dire pericolosa e invadente nei confronti della loro. Il Tar inizialmente aveva fermato i lavori, poi ha revocato il blocco rinviando la decisione definitiva a marzo prossimo.

