Sini era capace di intendere 

Sini affetto da turbamenti della personalità al limite del borderline, ma senza superare i confini neurologici e sfociare nella patologia

Ettore Sini, 50 enne di Bono, ex guardia penitenziaria che il 31 marzo del 2019 uccise nella loro casa di via Napoli a Nuoro la sua ex compagna Romina Meloni, 49 enne di Ozieri, e ferì gravemente il suo nuovo fidanzato, Gabriele Fois, al momento dell’omicidio era capace di intendere e volere, sebbene soffrisse di forti turbamenti dovuti alla fine di quel rapporto. Turbamenti legati a un rapporto di dipendenza affettiva, «tratti anomali ma non condizionanti» e che non sarebbero da assimilare ad una patologia. A sostenerlo ieri, davanti ai giudici, il perito Paolo Milia, nominato dalla Corte d’Assise d’appello presieduta Maria Teresa Lupinu (a latere Marina Capitta).

La perizia

Milia ha parlato per quasi un’ora e mezza, spiegando che quella marcata instabilità emotiva, derivante da dipendenza personale creava gravi problematiche nella sua personalità, ma non certo una infermità mentale. Insomma turbamenti della personalità al limite del borderline, ma senza superare i confini neurologici e sfociare nella patologia.

La richiesta

La richiesta della perizia sull’incapacità di intendere e volere accolta dalla Corte lo scorso 20 febbraio, era stata avanzata dai difensori dell'imputato, Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti, che puntano a una attenuazione della pena: la condanna all'ergastolo comminata in primo grado dal Tribunale di Nuoro, infatti, aveva riconosciuto le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. In quella sede gli avvocati difensori avevano depositato una perizia psichiatrica di parte (firmata da Mario Deriu ieri in aula e portata all'attenzione della Corte) che parlava di una incapacità di intendere e volere. I difensori avevano chiesto che quella perizia entrasse nel processo di primo grado, richiesta che l’allora gup, Claudio Cozzella, aveva rigettato, e alla quale si sono sempre opposte le parti civili che tutelano i familiari della Meloni e Fois: gli avvocati Pietro Pittalis, Mario Silvestro Pittalis e Orlando Ugone.

L’omicidio

Il 31 marzo del 2019 Sini, dopo aver parlato al telefono con la Meloni, che in quel momento era a pranzo dai parenti del nuovo compagno, partì armato di pistola da Bono. Presentatosi a casa della coppia, sfondò il portone con un calcio e sparò prima contro Gabriele. Poi rivolse la pistola verso Romina, e la colpì a morte esplodendo due proiettili che la colpirono alla testa e al collo. Tentò la fuga, i carabinieri del nucleo Operativo di Nuoro, lo braccarono sino ad arrestalo a tarda notte a Sassari. Un omicidio a sangue freddo per l'accusa, figlio di una tempesta emotiva e commesso da un uomo con problemi, per la difesa. A Sini, a causa di una sindrome ansiosa, nel dicembre 2018 l'amministrazione penitenziaria ritirò le armi, ma dopo una visita medica, gli furono prescritti degli ansiolitici e venne definito abile al lavoro. Le armi gli furono restituite, anche la Browing 7.65 che quattro mesi dopo utilizzo per il femminicidio.

