Sindrome da sagre dopo l’oceano di folla «Un piano sicurezza»  

Una vera e propria invasione, tra quei vicoli e le case in pietra che solitamente sono poco avvezzi alle ondate oceaniche. Così, il caso Mamoiada fa sgranare gli occhi e al tempo stesso apre i dibattiti sulla sicurezza un po’ in tutta l’Isola, dove le sagre e gli eventi abbondano. Sì, perché stavolta la versione mamoiadina della rassegna Autunno in Barbagia allo stupore ha accostato l’apprensione. «Siamo sold out, al limite della capienza», ha scritto domenica il sindaco Luciano Barone, per scongiurare ulteriori arrivi e guai. «Il piano della sicurezza ha retto - chiosa Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro -. È evidente, però, che dovremo fare delle riflessioni anche con la Prefettura. Chiediamo più forze dell’ordine».

Voglia di libertà

Dalle cortes di Mamoiada e Ovodda, passando per la Fiera delle castagne di Lanusei e l’appuntamento con “Saboris antigus” di Gergei, è stato un fine settimana da tutto esaurito. Le immagini rimbalzate sui social hanno offerto un colpo d’occhio che accomuna. Calca ovunque, voglia smisurata di svago e di distrazioni e come collante un’infinità di prelibatezze enogastronomiche. Tuttavia, l’impressione è che in alcuni casi la situazione sia sfuggita di mano. Anche le maschere della tradizione, i Mamuthones e gli Issohadores, a Mamoiada non hanno avuto vita facile a farsi largo tra la folla in delirio. «Mi sono trovato in seria difficoltà - afferma il primo cittadino, Luciano Barone - sebbene il nostro paese abbia sempre fatto registrare ottimi numeri per le Tappas. La nostra organizzazione e il nostro piano di sicurezza, però, non possono sopportare queste ondate». Auto in coda anche per 10 chilometri lungo la Statale 389. Domenica, nel primo pomeriggio, la strada a scorrimento veloce che da Nuoro conduce a Mamoiada era paralizzata. «Alla faccia del caro carburante e della sicurezza», ha detto un automobilista in coda che ha preferito fare inversione e trascorrere la giornata altrove.

Soluzioni cercansi

È l’appello che si leva da Orgosolo, da quel paese dei murales che dell’ospitalità e del turismo tutto l’anno ha fatto una sorta di missione. D’altronde, nel fine settimana di Autunno in Barbagia, lo scorso 16 ottobre, il corso Repubblica e le viuzze limitrofe hanno accolto oltre 20mila visitatori. «Devo dire che è stato un mezzo miracolo che le cose siano andate per il meglio, che non ci siano stati incidenti con tutta quella gente - dichiara il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu -. Ciò non toglie che adesso serva una bella riflessione. Non trovo giusto, però, dire alle persone: “Non venite”. A mio avviso dobbiamo cercare di risolvere le criticità e vedere di migliorare la sicurezza. Tanto per cominciare limitando il traffico, anche perché le nostre strade sono quelle che sono». Pasquale Mereu assicura: «A breve convocheremo tutti gli operatori che hanno partecipato all’evento “Gustos e nuscos”, per individuare le opportune migliorie in vista del 2023».