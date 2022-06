Sindaco, l’indennità raddoppia 

Fare il sindaco anche in un Comune medio-piccolo come Oristano (30.723 residenti all’ultimo censimento) ma pur sempre capoluogo di provincia non sarà semplice ma il gioco dovrebbe adesso valere la candela. Da quest’anno risulterà economicamente ben più gratificante. Rispetto al 2021 le cifre salgono fino a portare al raddoppio l’appannaggio mensile del primo cittadino.

Le indennità

E così se Andrea Lutzu incassava un’indennità mensile di 4.228 euro, il suo successore Massimiliano Sanna ne porterà a casa più del doppio: 9.660 euro. Importi lordi per l’uno e per l’altro, posto che anche gli amministratori come tutti i cittadini italiani dovranno versare il dovuto all’Erario. Di conseguenza in proporzione aumentano anche le indennità per il vicesindaco, il presidente del Consiglio, gli assessori e i consiglieri. Al vice di Massimiliano Sanna, Luca Faedda andranno 6.500 euro al mese (lordi), 4.880 agli assessori che opteranno per il tempo pieno e il 50 per cento di quella cifra agli altri.

La legge

Le regole e gli importi nascono da un articolo della legge di bilancio approvato dal Parlamento il 29 dicembre 2021 che prevede un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni a statuto ordinario escludendo quindi di fatto la Regione Sardegna. Che tre mesi più tardi ha tappato la falla votando una legge che parametrava l’indennità di funzione dei sindaci dei Comuni della Sardegna, a partire dal 2022, al trattamento economico del presidente della Regione fissata in 13.800 euro al mese. I Comuni sono stati divisi per fascia demografica partendo dai sindaci dei centri fino a 3 mila abitanti che riceveranno un’indennità di 2.898 euro pari al 21 per cento dei 13.800 euro del presidente della Regione. E così di seguito fino ai sindaci dei centri capoluogo di regione, di provincia e metropolitani. Il sindaco di Oristano, capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, incasserà il 70 per cento dei 13.800 euro di Christian Solinas, quindi 9.660 euro lordi. Le indennità del vice sindaco, degli assessori e del presidente del Consiglio Peppi Puddu seguiranno in automatico gli aumenti riconosciuti al sindaco «fatta salva la possibilità di rinunciarci in tutto o in parte». Aspettando che qualcuno alzi la mano, fosse anche a metà, la Regione ha deciso di venire incontro alle maggiori spese dei Comuni con un contributo per fascia demografica. Per capire meglio Baradili, il paese più piccolo della Sardegna (80 abitanti) incasserà 13.778 euro; a Oristano, il centro più grande della Provincia, la Regione ha assegnato 221.890,21 euro che coprirà buona parte delle spese per le indennità 2022. Più o meno quanto ha tirato fuori dal bilancio ordinario il Comune lo scorso anno per le indennità riconosciute al sindaco, agli assessori e al presidente del Consiglio della scorsa consiliatura.