Sindaco e assessori, il gettone raddoppia 

La domanda potrebbe sembrare banale ma ai tempi d’oggi neppure tanto: l’indennità da sindaco o assessore copre davvero il rischio di inciampare nella Corte dei Conti o in qualche Procura se non addirittura nelle ire sconsiderate di qualche cittadino? Finora la molla che ha spinto i candidati a scendere in campo sembrerebbe non essere l’indennità mensile (abbastanza ridotta) quanto lo spirito di servizio, la fedeltà politica o l’ambizione personale. Dalla prossima consiliatura però la musica cambia: le indennità che per il sindaco, gli assessori e anche i consiglieri sono più che raddoppiate.

I guadagni

Al sindaco Andrea Lutzu, che da cinque anni occupa mattina e sera la stanza nobile al primo piano del palazzo Colonna, la legge per la consiliatura ha assegnato un’indennità lorda di 50 mila euro all’anno pari a un netto di 25 mila euro circa. A fine mandato la legge gli concede una mensilità per ogni anno di incarico. Il suo vice Massimiliano Sanna e il presidente del Consiglio comunale Antonio Franceschi hanno incassato 38 mila euro (lordi) ciascuno e gli assessori a tempo pieno Francesco Pinna, Carmen Murru e Marcella Sotgiu 30 mila. Per Bonaria Zedda, Gianfranco Licheri e Angelo Angioi che sono invece assessori a tempo ridotto l’indennità è dimezzata del 50 cento, quindi 15 mila euro (lordi) all’anno ciascuno. Loro, o chi arriverà dopo le elezioni di giugno, riceveranno un’indennità di gran lunga superiore.

La novità

La Regione ha approvato una legge (sulla falsariga della normativa del Parlamento che non comprendeva le Regioni a statuto speciale) che rivaluta le indennità degli amministratori locali. Il sindaco del comune capoluogo di provincia come Oristano, nell’arco degli anni dal 2022 al 2024, arriverà a sfiorare i 9 mila euro al mese, il vice i 7 mila, gli assessori i 6 mila con un aumento medio superiore quindi al 150 per cento. In sostanza il sindaco nella fascia di capoluoghi di provincia come Oristano andrebbe a incassare il 70 per cento circa dell’indennità di un consigliere regionale. Di pari passo aumentano i gettoni di presenza dei consiglieri per le riunioni di Consiglio e delle commissioni. «La Regione ha costituito un fondo speciale per garantire i maggiori oneri, un fondo che non potrà essere destinato ad altri scopi naturalmente – ha sottolineato il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana – In sostanza la Sardegna si è uniformata alla legge nazionale e a nostro giudizio si tratta di un provvedimento che rende giustizia agli amministratori comunali tutti i giorni in prima linea per garantire i servizi basilari ai cittadini. Il discorso vale per i grandi comuni ma soprattutto per i più piccoli che nella nostra Isola sono la stragrande maggioranza, lo ritengo un atto di giustizia». L’assessore comunale al Bilancio Angelo Angioi ha precisato: «Per quanto riguarda il bilancio comunale non ci sono problemi perché le maggiori spese saranno assorbite dalla Regione».