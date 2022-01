Sindaci riuniti davanti all’ospedale 

Il Pd ogliastrino chiede unità nel nome di «una battaglia comune per la salute di tutti e per le nuove generazioni». «Serve una sollevazione popolare - dice la segretaria Tiziana Mameli - proponiamo una grande manifestazione popolare dei partiti, dei sindacati, delle amministrazioni comunali, delle associazioni e di tutti i cittadini». E poi: «Aderiamo all’iniziativa del 5 gennaio e rivendichiamo che tutti i servizi dell’ospedale vengano totalmente garantiti nella loro continuità. A Lanusei su 120 posti da dirigente medico previsti in pianta organica sono in servizio appena 69, gli incentivi economici possono essere una soluzione per il brevissimo periodo, ma serve subito anche una soluzione strutturale che consenta un’equa distribuzione dei medici su tutto il territorio regionale. L’Ogliastra deve diventare attrattiva per la qualità del lavoro e dei servizi».

Il consigliere regionale Salvatore Corrias ha scritto ai parlamentari chiedendo la loro collaborazione. «Accogliamo l’appello del vescovo - dice - in quanto la classe politica tutta non può affrancarsi dalla necessità di un’autocritica e di un’assunzione di responsabilità senza le quali ogni azione rischia di essere svuotata di senso e di risultare vana. Il problema di oggi proviene da lontano, però bisogna condurre azioni forti, utili alle nostre comunità, facendo fronte comune, assumendo un’etica politica senza la quale continueremo a ripetere gli errori del passato».

Il territorio si mobilita per salvare l’ospedale di Lanusei, in attesa che Ares metta fine alla lenta agonia come promesso. I sindaci convocano un incontro per il 5 gennaio, il Pd chiede la sollevazione popolare, i sindacati invocano l’intervento dell’Esercito. Intanto, le parole del vescovo Antonello Mura, che accusa tutti gli schieramenti di aver gestito la sanità pubblica secondo logiche clientelari e chiede un impegno concreto per il futuro con “scelte lucide e coraggiose”, rimbalzano in una situazione in cui il personale medico è tanto ridotto all’osso da mettere in crisi i reparti. Per questo i sindaci hanno convocato un tavolo politico-istituzionale per il 5 gennaio di fronte all’ingresso dell’ospedale che, se dovesse rivelarsi un buco nell’acqua, darà il via a forme di protesta più incalzanti. Invitati speciali il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, il direttore generale di Ares Annamaria Tomasella, il nuovo direttore della Asl di Lanusei, Luigi Cugia, e i parlamentari.

Il territorio si mobilita per salvare l’ospedale di Lanusei, in attesa che Ares metta fine alla lenta agonia come promesso. I sindaci convocano un incontro per il 5 gennaio, il Pd chiede la sollevazione popolare, i sindacati invocano l’intervento dell’Esercito. Intanto, le parole del vescovo Antonello Mura, che accusa tutti gli schieramenti di aver gestito la sanità pubblica secondo logiche clientelari e chiede un impegno concreto per il futuro con “scelte lucide e coraggiose”, rimbalzano in una situazione in cui il personale medico è tanto ridotto all’osso da mettere in crisi i reparti. Per questo i sindaci hanno convocato un tavolo politico-istituzionale per il 5 gennaio di fronte all’ingresso dell’ospedale che, se dovesse rivelarsi un buco nell’acqua, darà il via a forme di protesta più incalzanti. Invitati speciali il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, il direttore generale di Ares Annamaria Tomasella, il nuovo direttore della Asl di Lanusei, Luigi Cugia, e i parlamentari.

Autocritica

Il consigliere regionale Salvatore Corrias ha scritto ai parlamentari chiedendo la loro collaborazione. «Accogliamo l’appello del vescovo - dice - in quanto la classe politica tutta non può affrancarsi dalla necessità di un’autocritica e di un’assunzione di responsabilità senza le quali ogni azione rischia di essere svuotata di senso e di risultare vana. Il problema di oggi proviene da lontano, però bisogna condurre azioni forti, utili alle nostre comunità, facendo fronte comune, assumendo un’etica politica senza la quale continueremo a ripetere gli errori del passato».

Il Pd ogliastrino chiede unità nel nome di «una battaglia comune per la salute di tutti e per le nuove generazioni». «Serve una sollevazione popolare - dice la segretaria Tiziana Mameli - proponiamo una grande manifestazione popolare dei partiti, dei sindacati, delle amministrazioni comunali, delle associazioni e di tutti i cittadini». E poi: «Aderiamo all’iniziativa del 5 gennaio e rivendichiamo che tutti i servizi dell’ospedale vengano totalmente garantiti nella loro continuità. A Lanusei su 120 posti da dirigente medico previsti in pianta organica sono in servizio appena 69, gli incentivi economici possono essere una soluzione per il brevissimo periodo, ma serve subito anche una soluzione strutturale che consenta un’equa distribuzione dei medici su tutto il territorio regionale. L’Ogliastra deve diventare attrattiva per la qualità del lavoro e dei servizi».

I sindacati

Aurelia Orecchioni della Uil Fpl non si è mai risparmiata nel denunciare le criticità: «Da anni abbiamo lanciato l’allarme in tutte le sedi istituzionali sulla situazione del nostro presidio ospedaliero, la popolazione si è unita e ha organizzato diverse manifestazioni ma la situazione è andata peggiorando. Alla politica spettano le soluzioni e le idee che purtroppo non arrivano se non chiedere ulteriori sacrifici al personale, oppure interventi provvisori».

Michele Muggianu, leader della Cisl, chiede l’intervento dell’Esercito: «Di fronte a una “catastrofe sanitaria” va ripensato il sistema di gestione del personale, occorre un piano straordinario per fronteggiare non il rischio ma la certezza che i cittadini ogliastrini non abbiano più alcuna garanzia sui livelli essenziali di assistenza. Va chiesto l’intervento urgente del personale militare sanitario dell’Esercito per tamponare l’emergenza». Domani Cisl confederale e Cisl medici presenteranno un progetto per l’Ogliastra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata