Sindaci, l’incubo del flop sulle primarie 

Toto affluenza a Roma e a Bologna derby fra l'esponente Pd e la “sfidante” di Italia Viva. Domani è in programma il secondo round delle primarie del centrosinistra, per scegliere i candidati sindaci alle elezioni di ottobre. Dopo Torino, dove ha vinto l'attuale capogruppo Pd in consiglio comunale, Stefano Lo Russo, tocca ai due capoluoghi. In Calabria, invece, l'asse centrosinistra-Cinque Stelle è riuscito a compattarsi annunciando che sosterrà compatto Maria Antonietta Ventura per la presidenza della Regione.

Pronostici

Su Roma è dato per favorito l'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri, del Pd. La quota di incertezza, quindi, è legata soprattutto al numero dei votanti. Il precedente dei 12mila a Torino e le previsioni meteo (poco nuvoloso) fanno temere per l'affluenza. La soglia l'ha rivelata Gualtieri: «Ce ne aspettiamo tanti, più delle ultime primarie del 2016», quando furono 47mila. Per Bologna è l'esito della partita ad essere atteso con una punta in più di suspense. L'assessore Matteo Lepore, del Pd, sostenuto con forza dal segretario dem Enrico Letta, corre contro la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, iscritta a Italia Viva, che ha già ricevuto l'appoggio di esponenti Pd, specie fra gli ex renziani della corrente Base Riformista. In campagna elettorale fra i due sono state scintille, con tanto di lite al mercato. Gli organizzatori ipotizzano di poter dichiarare i vincitori intorno alle 23. Vista l'epoca (quasi post) Covid, sarà possibile anche il voto “da remoto” sulla piattaforma on line “Partecipa”, già usata dal partito in altre occasioni. Il corpo elettorale sarà però più ampio di quello delle amministrative: potranno infatti partecipare anche i sedicenni e gli stranieri residenti nei Comuni.

Battaglia

A Roma gli sfidanti di Gualtieri sono: Imma Battaglia per “Liberare Roma”, Cristina Grancio del Psi, Stefano Fassina di “Sinistra per Roma”, Paolo Ciani di Demos, Tobia Zevi dell'osservatorio “Roma puoi dirlo forte”, e il presidente del Municipio III Giovanni Caudo. Gualtieri è dato in pole, con l'obiettivo dichiarato di arrivare al ballottaggio. A differenza di Bologna, dove il M5s ha già dichiarato che appoggerebbe la corsa Lepore, a Roma il patto Pd-M5s non ci sarà, visto che sarà in campo anche la sindaca uscente Virginia Raggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA