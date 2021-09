«Sindaci lasciati soli da Regione e Ats» 

«Il green pass? Giusto renderlo obbligatorio per chi lavora nel settore pubblico». Mauro Usai, 32enne sindaco di Iglesias, non ha dubbi sull’importanza del certificato emesso dal ministero per la Salute, disprezza gli estremisti no vax, ma è contrario al vaccino obbligatorio. Come tanti altri primi cittadini ha trascorso l’ultimo anno e mezzo in trincea: amministrando il Comune e affrontando l’emergenza Covid.

Come è stato accolto il Green pass a Iglesias?

«Come nel resto d’Italia. Ci sono state alcune contestazioni, ma la maggior parte dei cittadini rispetta le regole. Credo che il certificato debba essere obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici. Lo stato deve garantire dei servizi e li deve garantire in sicurezza».

Lei però è contrario al vaccino obbligatorio.

«Sì. Non tutti sono favorevoli. Ho amici che per varie ragioni non si fanno vaccinare. Hanno diritto di esprimere la loro opinione. Io non la penso come loro, ma li rispetto».

Cosa pensa dei no vax?

«Bisogna censurare gli estremismi. Non dialogo con chi dice fesserie, come quel messaggio vocale che gira in questi giorni, nel quale una donna dice che il Covid l’ha creato il demonio».

A Iglesias un prete ha inviato i fedeli a non indossare la mascherina a messa.

«Ripeto: chi ha ruoli pubblici, è il prete lo ha, non può permettersi di tenere certi atteggiamenti o posizioni».

Molti sindaci hanno raccontato di aver affrontato l’emergenza in solitudine, abbandonati dalle istituzioni. È stato così anche per lei?

«Per certi versi sì, ma per altri direi di no»

In che senso?

«A livello locale c’è stata una straordinaria collaborazione tra le istituzioni. Penso al grande lavoro del responsabile della campagna vaccinale Beppe Ottaviani, all’impegno di Sergio Carracoi, ai medici, agli infermieri».

Come è andata con Regione e Ats?

«Male. Spesso mi sono sentito davvero solo. Ricordo quando non riuscivano a tracciare i contagi. Se ne sono lavati le mani dicendo “ti suggeriamo di chiudere le scuole”. Assurdo. Per fortuna c’è stata una grande mobilitazione dal basso, una solidarietà incredibile. A volte penso che l’emergenza ci abbia reso migliori».

Come mai?

«Tutti abbiamo capito che possiamo trovarci in pericolo e c’è una maggior capacità di immedesimarsi in chi vive in difficoltà. L’ho notato anche di recente in merito alla vicenda dei profughi afghani».

Negli ospedali del Sulcis non c’erano reparti Covid.

«È stato un grave errore. Ci hanno provato con il Cto, ma dopo le nostre proteste hanno presentato un piano al Governo per inserire l’ospedale Santa Barbara. C’è stato uno scaricabarile tra Regione e Governo e non è stato fatto niente. Credo comunque che serva una struttura per poter affrontare eventuali nuove emergenze».

Si parla da tempo di un ospedale unico.

«Sarebbe meglio concludere i lavori a Cto e far funzionare le strutture esistenti. Io sarei anche favorevole all’ospedale unico, ma in questo momento mi pare poco opportuno, almeno dal punto di vista economico».

Nel Sulcis della crisi e dei disservizi resistono anche i campanilismi tra Iglesias e Carbonia.

«Vorrei dire di no, ma purtroppo continuo a percepire un certo individualismo in tutto il territorio. Non solo nelle politiche che riguardano la sanità, ma in tanti altri settori. Penso al Geoparco».

Un ente appena commissariato.

«Ritengo giusto che venga commissariato. La gestione è stata fallimentare. Bisogna riformare l’ente partendo dalla legge istitutiva».

Lei cosa farebbe?

«Intanto non può essere un parco diffuso in tutta la Sardegna. Non è un parco ambientale, ma ha tutti i vincoli. Viene percepito come un ostacolo e non come una risorsa. Le autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche arrivano sempre in ritardo».

A proposto di urbanistica: la città aspetta il Puc dagli anni Ottanta.

«Entro un anno ci sarà l’adozione preliminare del Puc».

Cosa significa?

«È il primo passo. Abbiamo dovuto adottare il piano dei litorali, quello del centro matrice, il piano del verde e il Pai. Aspettiamo la risposta della Regione. Entro l’anno adotteremo la bozza del piano urbanistico che porteremo in consiglio comunale».

Quando diventerà definitivo?

«Questo non dipende da noi. Se adottiamo preliminarmente il Puc i tempi poi dipendono dalla Regione, ma sono ottimista».

La pandemia in che modo ha condizionato l’attività amministrativa?

«Ha condizionato i tempi e le priorità: prima dovevamo pensare ad aiutare i cittadini poi all’asfalto delle strade. Ho avuto paura che il tessuto economico della città potesse crollare da un momento all’altro e ci siamo concentrati molto su commercianti e artigiani. Abbiamo ridotto la Tari per le imprese come poche altre amministrazioni hanno fatto».

Poi però è arrivato l’aumento della Tari per le famiglie. Con tanto di polemiche.

«Dipende dai parametri stabiliti da Arera, non dal Comune. La Tari per le famiglie aumenterà ovunque. Le nostre comunque sono tra le più basse».

