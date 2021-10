«Sindaca o amministratrice di sostegno?» 

Il Comune di Monastir ha diramato un bando per la ricerca di amministratori di sostegno. Quella figura, vale a dire, istituita per curare gli interessi di alcuni soggetti impossibilitati a causa di menomazioni fisiche o psichiche, di prendersi cura di se stessi e dei propri interessi. A guidare la sindaca di Monastir Luisa Murru nella stesura del bando, curato dai servizi sociali, è l’alto numero dei cittadini che hanno bisogno di un tutor. «Finora mi sono occupata personalmente, come amministratore di sostegno, di otto persone ma gli impegni di sindaco di impediscono di portare avanti questo compito», commenta la sindaca Murru, che si è trovata davanti ad una scelta: «Fare l’amministratrice di sostegno o la prima cittadina? Ho scelto la seconda: fare la sindaca nell’interesse della mia comunità, anche se qualcuno degli amministrati lo terrò».

La situazione

Nei piccoli Comuni la figura dell’amministratore di sostegno (un tramite tra il soggetto amministrato e il giudice tutelare) è garantita da sindaci e assessori. E a Monastir? Ancora la sindaca Murru: «I componenti della mia Giunta, per ragioni di lavoro, non sono nella condizione di assolvere al compito di cui finora mi sono presa carico personalmente. Per questo ci rivolgiamo a figure specifiche». Insomma: il Municipio di Monastir va verso una sostanziale esternalizzazione della figura dell’amministratore di sostegno. Un soggetto che cura, per conto dell’amministrato, i rapporti con enti, banche poste, strutture sanitarie e di soggiorno. «Bisogna occuparsi di pratiche Inps, rette di case di riposo, rapporti con banche e sportelli postali per l’aspetto finanziario, con certi limiti: l’impegno dell’amministratore di sostegno è fatto di questi e altri compiti», afferma ancora la sindaca.

La ricerca

Il bando per la raccolta di adesioni per svolgere la funzione di amministratore di sostegno non prevede compensi significativi. «È previsto un rimborso spese, dai cinquanta agli ottanta euro, per quei casi più impegnativi che comportano un carico di lavoro più impegnativo di altri», conferma la sindaca. L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per di un’infermità o una menomazione fisica o psichica (non necessariamente disabili ma, spesso, anche persone sole), si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Una figura in possesso di competenze e formazione di cui esiste un albo. «In alcuni casi ci avvarremo degli iscritti all’albo», conclude la sindaca di Monastir.