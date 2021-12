S’Incantu, trattative per la rinascita 

Per il resto il piano delle alienazioni del Comune - dal quale si conta di incassare oltre 6 milioni di euro - è rimasto pressoché invariato: dai due locali della struttura commerciale “La Collina”, nel litorale quartese, con un valore di circa 300mila euro totale, sino all’immobile residenziale in località Tuerra, per poco più di 250mila euro: uno stabile su due piani nella zona costiera della città, un tempo destinata a guardiania - al centro di un contenzioso in fase di risoluzione - che di recente si è deciso di vendere. Restano in attesa di acquirenti anche la piscina Promogest di via San Benedetto - attualmente in funzione - con oltre 3 milioni e 600mila euro di valore, e una struttura destinata a servizi fra via Italia e via Generale Dalla Chiesa - al momento inutilizzata - per poco più di 1 milione e 140mila euro circa.

Sul centro di S’incantu - dove il Comune voleva realizzare un punto per lo studio e l’educazione ambientale - le trattative sono in corso da tempo. «L’immobile è lontano dalla città, il progetto ambientale potremmo realizzarlo in un altro stabile più vicino al centro », sottolinea Sanna. Ora l’obiettivo è trovare un punto di incontro con Sinnai - territorio dove tra l’altro si trova lo stabile - o con quei privati con cui il Comune sta dialogando. «In caso contrario reinseriremo l’immobile nell’elenco dei beni comunali in vendita», aggiunge il vicesindaco.

Trattative in corso per la vendita del centro di S’Incantu , la struttura a due passi dal parco dei Sette Fratelli acquista anni fa dall’amministrazione di via Eligio Porcu, che sparisce dal piano dei beni comunali da alienare approvato nei giorni scorsi dalla Giunta. «Stiamo trattando con il Comune di Sinnai e alcuni privati per la cessione» , annuncia il vicesindaco Tore Sanna. Occhi puntati anche sull’ex Buddha Beach, che resta nel piano triennale delle alienazioni in attesa di concludere le interlocuzioni che si stanno portando avanti con degli imprenditori.

Le scelte

La lista

Nell’elenco dei beni che il Comune mette in vendita compare ancora l’ex discoteca quartese Buddha Beach - nella località Costa degli Angeli: l’area nei mesi scorsi è stata bonificata dopo la conclusione della causa legale andata avanti per a nni fra amministrazione quartese e vecchi gestori del locale. Ora la nuova destinazione parla di servizi alla cittadinanza, non più commerciale, così come prevede il Piano urbanistico comunale. In questo caso l’entrata prevista per le casse comunali è di 1 milione di euro circa, ma sull’ex Buddha Beach ci sarebbero i riflettori puntati da qualche imprenditore sardo, pronto a investire in una zona strategica della costa quartese. Confermata invece l’assenza della Casa della solidarietà, la palazzina di via Cilea - da anni in vendita per poco meno di 1 milione di euro - che sarà di nuovo gestita dal Comune e ospiterà prima di tutto le associazioni cittadine. Così come non compaiono più le quattro aree lungo il Poetto da destinare a parcheggi, utili in vista del piano di riqualificazione del lungomare.

