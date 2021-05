Simone Inzaghi firma con l’Inter Allegri-Juve: sì 

L'erede di Antonio Conte c'è già. Con un ribaltone nelle ultime ventiquattro ore, Simone Inzaghi è passato dal rinnovo con la Lazio a diventare il successore del tecnico leccese sulla panchina dell'Inter. La cena di mercoledì sera con il patron biancoceleste Claudio Lotito sembrava aver fatto tornare il sereno nella Capitale, ma così non è stato: un sorpasso nerazzurro all'ultima curva, con il club che ora è pronto a chiudere l'accordo, con tanto di contratto già pronto, un biennale da circa 4 milioni di bonus più uno di bonus, intorno al doppio di quanto avrebbe messo sul piatto la Lazio. Manca solo l'ufficialità anche perché in serata è arrivato il saluto al mondo biancoceleste di Inzaghi: «Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio». Poco prima era arrivata la nota della Lazio: «Rispettiamo il ripensamento di Inzaghi». E Antonio Conte? Dopo i saluti ai tifosi dell’Inter, per lui è pronto il Real Madrid, che ha salutato Zidane.

Allegri-Juve

Intanto alla Juve, dopo i saluti di Fabio Paratici, ora è il turno di Andrea Pirlo, che aveva un contratto fino al 2022. Per la Juve un ritorno al passato con uno sguardo al futuro: i bianconeri ripartiranno da Massimiliano Allegri, manca ormai solo l'annuncio ufficiale, non appena si sarà superato lo scoglio della durata del legame, che oscilla tra le 3 e le 4 stagioni. Tutto è pronto per essere messo nero su bianco, mentre Pirlo comincia a guardarsi intorno: da Reggio Emilia gli strizzano l'occhio, il Sassuolo vorrebbe proseguire sulla strada tracciata da Roberto De Zerbi e ripartire da un tecnico giovane e con idee all'avanguardia. Tornando alla Juve, toccherà ad Allegri costruire una squadra per riprendere da dove aveva lasciato. Il nodo più grande resta Cristiano Ronaldo: i messaggi social mandano sempre più indizi su un eventuale addio che su una permanenza, al ribaltone in panchina può seguire quello del portoghese. Allegri non farebbe carte false per trattenerlo, anzi, così se arriveranno offerte allettanti non solo per CR7, ma anche per la Juve, allora il sacrificio potrebbe concretizzarsi. Restano sempre in piedi le opzioni Manchester United e Sporting Lisbona, un gradino dietro le piste Psg e il ritorno al Real. Poi c'è Dybala, che proprio con il tecnico toscano visse le stagioni migliori. Possono riaprirsi i canali del rinnovo (contratto in scadenza nel 2022), così come Chiellini sembra orientato a proseguire.

Spalletti-Napoli

Questione di dettagli sembrano dividere Luciano Soalletti e il Napoli. Il tecnico toscano - legato all'Inter fino al 30 giugno - è ormai prossimo a sedersi sulla panchina del club di De Laurentiis.

