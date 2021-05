Silvio, l’ultimo dei pellicani 

In sessanta planarono in Sardegna, distribuendosi nelle diverse aree umide dell'Isola. Trenta scelsero Molentragius. Molti morirono, stremati dalla fatica, dalla fame. Da un digiuno prolungato che ne aveva gravemente condizionato lo stato di salute. Altri riuscirono a rinforzarsi con i pesci degli stagni e delle lagune, per poi spiccare il volo e riprendere la migrazione. Era il 2008. L'anno dei pellicani, come lo ricordano i naturalisti e i tanti cagliaritani che allora seguirono con curiosità e apprensione la vicenda di questi meravigliosi volatili migratori la cui rotta mai aveva contemplato la Sardegna.

Sopravvissuto

Solo uno rimase nell'Isola. Silvio, così lo battezzarono i biologi e gli operatori del parco di Molentargius. E Silvio è ancora lì, possente e imponente. Capace di stupire ogni qual volta sorvola le calme acque del Ballarosa Maggiore e del Bellarosa Minore, anche i palazzi di Cagliari, si riposa tra i canneti. Scegliendo di tanto in tanto di fermarsi dove più gli aggrada. A Su Siccu, anche nel cimitero monumentale di Bonaria. Anche a Santa Gilla e nelle bocche d'ingresso dell'acqua di mare cariche di pesci. «Tra la primavera e l'estate - racconta la biologa del parco, Luisanna Massa - frequenta spesso la garzaia, sull'argine del canale di deflusso del Bellarosa Minore, dove nidificano diverse specie di aironi». Ed è allora che davanti agli obiettivi dei fotografi naturalisti, ruba la scena agli altri uccelli. Anche ai fenicotteri che in questo stesso periodo depongono le uova"dando alla luce migliaia di pulcini.

Il lungo volo

Silvio (il riferimento allo scrittore-patriota Silvio Pellico non è casuale) era arrivato dall'Africa e insieme al suo stormo era diretto verso l'Europa dell'est. Perché scelsero di fermarsi è una storia senza certezze. Solo ipotesi. «Nei giorni precedenti - ricorda l'ornitologo Sergio Nissardi - c'era stata un forte perturbazione di nord-est, proprio sulla loro rotta verso i Balcani. È probabile che sia stato questo a costringerli a fermarsi in Sardegna». Negli stagni dove alimentarsi era tutto sommato semplice anche per volatili stremati dal viaggio. «In tanti morirono, pochi ce l'hanno fatta a riprendere il volo verso l'Europa. Silvio era un giovane nato l'anno prima, era il suo primo inverno. Probabilmente non è stato in grado di seguire gli altri pellicani», spiega Nissardi, che con Carla Zucca, anche lei naturalista e ornitologa, seguono e studiano ormai da parecchi anni l'avifauna del parco.

L’evento

Era stato un evento eccezionale, quello dei sessanta pellicani del 2008. «Circa cinque anni prima - riferiscono Nissardi e Zucca - erano stati avvistati due esemplari, si trattava verosimilmente di uccelli fuggiti da qualche struttura privata». E ancora un privato, nel 2008, quando la notizia degli avvistamenti si diffuse, si fece avanti per rivendicare la proprietà dei volatili arrivati a Molentargius. Non accadde esattamente così. Quel volatili erano arrivati da ben altri lidi. Dal sud del Mondo. Per la prima volta così numerosi e per placare la fatica del viaggio riposandosi negli stagni della Sardegna. Perché la storia insegna che singoli pellicani, in effetti, vennero scoperti, in passato, nell’Isola. Come scrisse l'archeologo e naturalista Gaetano Cara, già direttore del Museo Regio di storia naturale di Cagliari, narrando di un abbattimento di un grande pellicano nei pressi del fiume di Saccargia. Era la prima metà dell’Ottocento.

