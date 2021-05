Silvia Romano si è sposata 

Milano. Giusto un anno fa - esattamente l'11 maggio 2020 - Silvia Romano fece ritorno nella sua casa del quartiere Casoretto, a Milano. Era molto provata dopo aver trascorso quasi un anno e mezzo ostaggio di un gruppo islamista che a novembre del 2018 l'aveva prelevata Chakama, in Kenya, un villaggio sperduto dove svolgeva un servizio di volontariato per conto di una ong italiana. Nell’ottobre dello scorso anno, cinque mesi dopo la sua drammatica esperienza africana, si è sposata con un sua amico di infanzia, Paolo P. suo coetaneo di origini sarde, e ha lasciato il capoluogo lombardo per andare a vivere in una paese dell’hinterland. Ma la notizia dell’evento è stata resa nota solo ieri dalla “Stampa” di Torino.

La conversione

Silvia, che si era convertita all’Islam durante la prigionia e che ha preso il nome di Aisha, lavora come insegnante di lingue straniere in una scuola per adulti della zona. Pare comunque, stando a qualche indiscrezione trapelata di recente, che non ha abbandonato l’idea di tornare in Africa con un progetto. «Se dovesse realizzarlo, non sarà di sicuro a breve, la madre morirebbe di paura», dicono alcuni amici della famiglia.

Il riscatto

Una volta libera, Silvia Aisha Romano, raccontò di essersi convertita all'islam e di aver scelto di conseguenza di indossare la veste tradizionale somala (jilbab). Fu investita da una ondata di polemiche. Gli ”odiatori” si erano scatenati sui social con insulti e minacce di ogni genere. Si tornò a parlare di un riscatto che l’Italia avrebbe pagato ai sequestratori per la sua liberazione. Circostanza mai confermata, né smentita con veemenza da nessuno.

La nuova vita

Un anno dopo Silvia Aisha, secondo quanto riporta La Stampa, vive fuori Milano: lei e l'intera famiglia hanno lasciato l'abitazione del quartiere Casoretto. Il giovane che ha sposato si sarebbe convertito all'Islam per lei. Sarebbe stata lei a scegliere di "scomparire", di allontanarsi dai luoghi dove aveva sempre vissuto. Ma chi le è vicina, dice che è felice.

Le nozze

Luogo delle nozze: Campegine, un paesino di poco più di 5mila abitanti in provincia di Reggio Emilia. La cerimonia, con rito islamico, si è svolta lunedì 5 ottobre 2020. Neanche del marito di Silvia è trapelato alcun particolare, solo il nome Paolo e l’iniziale del cognome P. Si sa che ha origini sarde e viveva proprio a Campegine, forse è figlio o nipote di emigrati. Piccoli particolari che confermano il desiderio della giovane di lasciarsi un mondo alle spalle, lontano dal clamore e da quanti non hanno capito, né voluto capire le sue scelte. Chi la conosce la ricorda molto amareggiata dai commenti sui social, uno dei motivi dell’anonimato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

La procura ha aperto un’inchiesta sugli hater e i troll che hanno perseguitato la volontaria per giorni e mesi dopo la sua liberazione. L'hanno accusata per via della conversione all'Islam, per il suo jilbab verde (abito tradizionale somalo), per i soldi del riscatto. Tutta la famiglia si è allontanata da Milano per vivere in serenità.