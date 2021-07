Silverstone, si cambia 

Silverstone. È il weekend delle novità in Formula 1. Il Gran Premio di Gran Bretagna con la sprint race del sabato, le monoposto per il Mondiale 2022.

Il Gp di Gran Bretagna

Con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con unica eccezione Baku dov'è stata l'altra Red Bull di Sergio Perez a trionfare, Max Verstappen non può che presentarsi da favorito per il Gp della Gran Bretagna di Formula 1, nonostante non abbia mai vinto finora sul circuito inglese. L'olandese stavolta dovrà battere Lewis Hamilton nella sua terra, dove il pluricampione della Mercedes ha trionfato come nessuno, ben sette volte. L’attenzione però è tutta sulle novità: una sessione di prove libere oggi (15.30), poi le qualifiche alle 19. Domani, ancora una sessione di prove libere (13), poi la Sprint Race sperimentale delle 15.40 e assegna 3 punti al primo, 2 al secondo e 1 al terzo. E poi domenica alle 16 il tradizionale Gp sulla lunga distanza.

Speranza rossa

«Sarà importante sfruttare al massimo l'unica sessione di prove libere della mattina, perché sarà necessaria per preparare la qualifica che definirà la griglia di partenza per la gara del sabato pomeriggio», dice il ferrarista Carlos Sainz, curioso di testare la novità. «A Maranello abbiamo organizzato diverse riunioni in vista di questo fine settimana con tutto il team, e sono curioso di scoprire come effettivamente si svolgeranno le diverse sessioni in pista». «Direi che è uno dei miei circuiti preferiti, perché ha tante curve da alta velocità, alcune delle quali sono leggendarie», aggiunge Charles Leclerc, «credo però che come al Paul Ricard non sarà facile in gara per noi».

Le nuove monoposto

Ieri è stato tolto il velo della vettura di nuova generazione che sarà protagonista dal prossimo campionato. Una vera e propria "era" è stata definita dal circus che accoglie una macchina focalizzata sull'aereodinamica, con delle gomme Pirelli da 18 pollici. «Vogliamo che i migliori continuino a vincere, ma anche che ci sia più battaglia», ha raccontato Ross Brawn, il responsabile Motorsport di Liberty Media. Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, è intervenuto a sua volta per spiegare i nuovi cambiamenti: «Questo è un giorno entusiasmante per lo sport. Le condizioni che formeranno le nuove regole permetteranno alle macchine di lottare una più ravvicinata all'altra. Le nuove vetture sono eleganti e fatte per correre al limite», le sue parole. L'obiettivo è quindi garantire più spettacolo per attirare sempre più pubblico come testimoniano le novità già inserite nel 2021, come, appunto, le gare sprint che debutteranno proprio a Silverstone.

Il titolo? È quello che sogno e per cui sto lavorando. Ma è un compito arduo. La prestazione della Red Bull è un po' fuori portata

Lewis

Hamilton