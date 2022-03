Signore e signori, su il sipario! Lelio Lecis: «Akròama è tornata» 

Per i piccoli la rassegna è “Famiglie a teatro”, con otto appuntamenti a partire da domenica. Per i più grandi invece ritorna la “Trilogia d’autore”, al via da giovedì 17 che vedrà in scena tre spettacoli diretti da Lelio Lecis che prendono spunto da tre grandi opere del Novecento: “Il deserto dei tartari” di Dino Buzzati, “Il marinaio” di Ferdinando Pessoa e “Lo straniero” di Albert Camus. Il ricco cartellone è stato presentato ieri. Assieme al presidente di Akròama Elisabetta Podda, allo staff e agli attori, anche l’assessore alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Dolores Picciau.

E per continuare a sognare si rialza il sipario della nuova stagione targata Akròama al Teatro delle Saline in piazzetta Billy Sechi a Cagliari, che davanti al palcoscenico riporterà i cuori palpitanti dei bambini e quelli degli adulti.

«Il teatro non è il paese della realtà», diceva Victor Hugo. «Ci sono alberi di cartone, palazzi di tela e un cielo di cartapesta. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, nella sala e sul palco». Ed eccome se aveva ragione. Il teatro è meraviglia, è sedersi su poltroncine di velluto e sognare, sempre, anche in un periodo difficile come questo.

Pessoa e Camus

In sicurezza

«In questo periodo carico di difficoltà, il tempo è stato l'unica cosa che abbiamo avuto a disposizione in abbondanza», ha commentato il regista Lecio Lecis, «questo mi ha consentito di dedicarmi nel migliore dei modi a tre grandi autori. Godetevi gli spettacoli in tutta sicurezza». Tornare in sala e sul palco, ha aggiunto Picciau, «è il segno che stiamo tornando piano piano alla normalità. Akròama ha avuto la capacità di dare la possibilità al pubblico di godere di momenti di bellezza. E di andare incontro anche ai bambini che hanno bisogno di libertà e di svago più di tutti».

I più piccoli

E allora ecco per loro otto spettacoli messi in scena da alcune delle più rappresentative compagnie. Cominciando con Chi Chi Bum de “La botte e il cilindro”, domenica e poi il 13 marzo La compagnia del cocomero con “Pierino e il Lupo”, il 20 marzo e il 27 marzo Origamundi con “Gli eroi della Sardegna”. L’effimero meraviglioso sarà in scena con “Bianca come la neve” il 3 e il 10 aprile e l’Anfiteatro del Sud il 24 aprile e il 1 maggio con “Bandida una fiaba sarda”.

La trilogia

«E Akròama riparte anche con questa trilogia a cui teniamo molto», ha detto la presidente Elisabetta Podda. La rassegna prenderà il via giovedì 17 marzo alle 21 (repliche venerdì 18 e sabato 19) con “Il Deserto dei Tartari” dal romanzo di Dino Buzzati. Simeone Latini interpreta il protagonista e dice «siamo molto contenti ed emozionati di risalire sul palco anche se comunque abbiano cercato di lavorare sempre anche in questo periodo terribile. “Il Deserto dei Tartari” mette in scena un tema quanto mai attuale, quello della solitudine e dell’isolamento e portare sul palco quello che si sta vivendo è molto forte». Il secondo appuntamento, da giovedì 24 a sabato 26, è con “Il Marinaio” con Tiziana Martucci, e poi si chiude da giovedì 31 a sabato 2 aprile con “Lo Straniero” di Albert Camus. E allora non ci resta che tornare a teatro, a sognare, insieme.

