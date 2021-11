Sigma, un derby da sogno 

Sigma 3

La Palma 0

Sigma (3-4-1-2) : Pillittu, Callai, Ferraraccio, Pani (33’ st Cabras), Nepitella, Curreli, Siddu, E. Piras (41’ st Zedda), Ligas, Limbardi (15’ st Rocca), Pilleri (46’ st Scanu; 49’ st Pinna). In panchina Pilotto, Sechi, Zucca, Tronu. Allenatore Spini.

La Palma (4-4-3) : Romoli, Fadda (3’ st Diana), Cossu, F. Melis, L. Piras, Farci, Puddu (33’ st Piro), Sanna, Perra (7’ st Milia), Brignone (37’ st Porcu), Badas (22’ st Fois). In panchina Dessena, Bazzu, Careddu, A. Melis. Allenatore Piro.

Arbitro : Salis di Cagliari.

Reti : nel pt 9’ Ligas, 35’ Siddu, nel st 47’ (r) Ligas.

Note : ammoniti E. Piras, Rocca, Cossu, Puddu, Milia, Sanna, Diana. Recupero 0’ pt, 7’ st. Angoli 4-0. Spettatori 200.

Cagliari. La Sigma si aggiudica il derby di Cagliari battendo 3 a 0 il La Palma. I ragazzi di Spini hanno dominato sul piano del gioco e sono stati bravi a tenere il vantaggio nella ripresa e a chiudere i conti nel finale.

La partita

La Sigma la sblocca subito al 9’: cross dalla destra di Callai sporcato da un difensore, piatto di Ligas che spiazza il portiere. Al 27’ Siddu viene messo giù in area. Per l’arbitro Salis è calcio di rigore: dal dischetto si presenta Ligas ma Romoli mettein angolo. Nonostante il penalty fallito, la Sigma trova il raddoppio al 37’: cross dalla sinistra di Ligas e incornata vincente di Siddu. L’unica vera occasione per il La Palma arriva pochi minuti dopo con Badas che, per poco, non trova il gol della domenica con un diagonale al volo.

Il secondo tempo

Nella ripresa i ritmi di gioco sono più blandi con la Sigma che gestisce, senza rinunciare ad offendere in contropiede, mentre il La Palma fatica nell’impostazione . Nel finale Scanu si procura un rigore ed esce dopo soli 3’ di gioco. Questa volta Ligas non fallisce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata