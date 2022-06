Sigilli nella strada per il mare 

A Portopaglia scattano i sigilli: sono finiti sotto sequestro penale preventivo lo stradello che collega il parcheggio alla spiaggia e il mezzo utilizzato per sistemare il sentiero. I fatti risalgono a mercoledì mattina: la ruspa chiamata da Elena Deriu, titolare del chiosco Solaria, per sistemare la strada sterrata stava completando l’intervento quando sono intervenuti gli uomini della Forestale di Iglesias che hanno prima sequestrato il mezzo e poi l’intero sentiero, una pista sterrata di circa 300 metri. L’intervento fatto eseguire da Deriu è stato autorizzato dall’ufficio tecnico del Comune di Gonnesa ma la Forestale avrebbe rilevato la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica che sarebbe necessaria per un intervento di quel tipo. Sono scattati i sigilli sul mezzo operativo e sull’intero stradello che quindi non è più percorribile.

Il contenzioso

Non è la prima volta che il passaggio sterrato dal parcheggio alla spiaggia di Portopaglia finisce nell’occhio del ciclone. La strada è di proprietà privata e l’anno scorso, dopo l’ordinanza del Comune con cui il responsabile di servizio ha autorizzato alla titolare della concessione balneare la sistemazione e il passaggio per motivi di sicurezza, i proprietari hanno presentato ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento dell’atto. La sentenza era attesa per il 6 giugno ma è slittata. Ora il caso dello stradello di Portopaglia è tornato alla ribalta.

I lavori

Nei giorni scorsi dal Solaria hanno chiesto al Comune di poter sistemare la strada per garantire un accesso ai mezzi fino alla spiaggia, per consentire l’arrivo dei fornitori e per questioni di sicurezza. L’ufficio tecnico, in attesa della sentenza, ha autorizzato l’intervento sottolineando che la disposizione può essere cambiata in base a ciò che stabilirà il Tar. La ruspa è entrata in azione giovedì mattina, dopo qualche ora la Forestale ha sequestrato il mezzo e tutto lo stradello: manca all’appello l’autorizzazione paesaggistica. Elena Deriu, titolare della concessione, non vuole commentare le questioni giudiziarie. «Posso solo dire che è stato chiuso l’unico accesso ai mezzi in spiaggia - dice - tra qualche giorno avrò necessità di gelati e beva nde per il mio chiosco e i mezzi dei fornitori non potranno scendere fin qui. Inoltre ho molta spazzatura da conferire e non posso portarla fin su». All’acquisto dell’area privata di Portopaglia è interessato il Comune di Gonnesa che ha chiesto una stima del terreno all’Ufficio Tecnico Erariale.