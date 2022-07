Sigilli alla casa della violenza 

Parziali ammissioni in una storia tutta da decifrare e un'abitazione passata al setaccio dagli inquirenti. La stessa casa per cui l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro. Si tratta di un atto dovuto per agevolare eventuali accertamenti che dovessero risultare utili nel corso delle indagini. Anche perché le attività condotte dai militari, coordinati dal pm Gualtiero Battisti, sono appena iniziate ed è perciò verosimile che il magistrato inquirente possa disporre nuove perizie nella villetta in cui si sarebbero verificati i fatti al centro dell’inchiesta. In attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi.

L’udienza

Oggi alle 9.30 il 43enne di Tortolì comparirà per la prima volta davanti al gip, Paola Murru. Durante l’udienza di convalida, che si terrà nel carcere di San Daniele, l’indagato sarà assistito dall’avvocato Marcello Caddori. Deve rispondere del reato di violenza sessuale, ipotesi formulata dal pm. Il presunto responsabile del fatto è rinchiuso in cella dall’alba di giovedì, dopo la lunga notte in cui è stato messo sotto torchio dagli inquirenti. Nelle stesse ore la ragazzina, presunta vittima, è stata sottoposta a una serie di accertamenti sanitari all’ospedale Nostra Signora della Mercede dov’era arrivata a bordo di un’ambulanza intorno alle 22 di mercoledì. Il personale del 118 l’aveva soccorsa in uno stradello che apre verso un condominio residenziale non distante dall’abitazione dell’uomo dove la ragazza era stata ospite per qualche ora.

La vicenda

Sono ancora diversi i lati da chiarire della vicenda. All’appello mancano ancora parecchi accertamenti e gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per ricostruire il puzzle delle indagini. Partendo proprio da quanto accaduto durante l’intera giornata di mercoledì, iniziata di buon mattino con il consueto spirito di amicizia e rispetto che legava l’uomo alla famiglia della ragazzina. Per loro non era uno sconosciuto, tutt’altro, perché nel recente passato aveva avuto legami con familiari della minorenne. I rapporti erano rimasti buoni anche in questi anni.