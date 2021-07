Sigilli al parcheggio abusivo  

I bagnanti pagavano tra i cinque e i dieci euro al giorno in un’area di sosta tra la spiaggia di Santa Giusta e quella di Villa Rei ma quel parcheggio non era autorizzato. A segnalarlo alla guardia di Finanza con una telefonata al 117 alcune persone che frequentano la spiaggia: «A nostro avviso – hanno detto – c’è un posteggiatore abusivo». Nei guai, per il secondo anno consecutivo, è finito un uomo residente a Quartu Sant’Elena con diversi precedenti. Sin dall’inizio della stagione estiva aveva delimitato un terreno con una recinzione (la proprietà dell’area sarebbe contesa tra due o più persone) e chiedeva agli automobilisti sino a dieci euro per la sosta giornaliera, la stessa tariffa cioè applicata in questo periodo dal Comune in tutte le spiagge dove è prevista la sosta a pagamento.

Il sequestro

Gli uomini della Tenenza di Muravera hanno messo i sigilli all’area, sequestrato il borsello con la somma sino a quel momento incassata e denunciato il responsabile. Assieme ai finanzieri poco dopo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Castiadas. La denuncia, oltre che per il parcheggio non autorizzato, è scattata anche per una discarica abusiva a cielo aperto. Di fianco alle auto in sosta, infatti, c’erano dei rifiuti. Una denuncia penale, insomma, oltre alla sanzione.

Controlli nel litorale

Non è il primo blitz della Guardia di Finanza quest’anno per accertare la regolarità dei parcheggi lungo il litorale. Due settimane fa in seguito ad un esposto di un cittadino di Selargius è partita infatti un’indagine sul numero degli stalli riservati ai disabili a Cala Sinzias, nella zona del Lido Tamatete. Il cittadino, Renzo Masala, ha segnalato l’impossibilità per lui e per il figlio disabile di accedere gratis ai posteggi che dovrebbero essere, appunto, riservati ai disabili: «Perché mi hanno detto che l’unico libero era già stato occupato e che gli altri erano riservati ai clienti del Lido». Le indagini dovranno accertare se tutto il fronte mare adibito a parcheggio è proprietà pubblica o privata e se, in ogni caso, il numero di stalli per disabili è sufficiente. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per verificare eventuali irregolarità lungo tutti i litorali della costa sud est, da Muravera sino a Villasimius.