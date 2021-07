Sider Alloys, niente Paur 

C’è ancora da attendere per il Paur della Sider Alloys. Durante la conferenza dei servizi che si è svolta ieri mattina negli uffici dell’assessorato all’Ambiente con tutti gli enti interessati, sono stati richiesti all’azienda alcuni chiarimenti, legati in particolare alla valutazione sanitaria dello stabilimento.

Nuova attesa

Non sarebbero integrazioni sostanziali ma comunque sufficienti a spostare in avanti il via libera alle autorizzazioni ambientali attese dalla Sider Alloys per poter avviare il revamping della fabbrica di alluminio. Una notizia che la società non avrebbe accolto positivamente: nessuna dichiarazione dai vertici aziendali, ma è certa la convocazione delle organizzazioni sindacali, in fabbrica a Portovesme, per venerdì. Le comunicazioni dell’azienda potrebbero anche sfociare in un annuncio di cassa integrazione. Nei giorni scorsi, durante il vertice per il piano di formazione rivolto agli ex dipendenti Alcoa, la Sider Alloys aveva congelato la firma dell’accordo con la Regione proprio perché, in attesa della conferenza programmata per ieri, non c’erano garanzie sui tempi delle autorizzazioni ambientali. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro del piano di rilancio della fabbrica di alluminio.

Il gas

La virtual pipe line è la soluzione individuata per far arrivare il gas naturale in Sardegna ma come sarà trasportato il GNL da una parte all’altra dell’Isola? Una risposta, anzi la risposta ottimale secondo l’algoritmo applicato dagli esperti, la dà l’aggiornamento dello studio Rse (Ricerca Sistema Energetico), commissionato da Arera per valutare le possibili infrastrutture necessarie allo sviluppo energetico della Sardegna. La “Fase 2” pubblicata nei giorni scorsi ha preso in considerazione in particolare l’arrivo del gas naturale in Sardegna e le ipotesi per il suo trasporto all’interno dell’isola. Il risultato ottimale è quello misto: il 70 per cento del gas dovrà essere trasportato attraverso la rete (in prevalenza grande utenze industriali e bacini di utenti rilevanti), il 30 per cento su strada. Notevoli le differenze dei costi rispetto alle ipotesi prese in considerazione nel primo studio Rse, 100 per cento su strada, 270 milioni in 20 anni, e 100 per cento attraverso la rete, 440 milioni in 20 anni. Con la soluzione mista invece i costi in 20 anni sarebbero pari a 200 milioni.

