Sider Alloys, cig congelata 

Cassa integrazione congelata fino a martedì: si è concluso così l’incontro di ieri tra l’assessora al Lavoro Alessandra Zedda, la Sider Alloys e le organizzazioni sindacali. La riunione, voluta dall’azienda per l’avvio della procedura di cig, si è poi conclusa con una concessione di altri giorni da parte della stessa Sider Alloys per trovare una soluzione agli ostacoli verso le autorizzazioni ambientali.

Il tavolo

Il vertice è iniziato con la Sider Alloys che ha ufficializzato l’intenzione di attivare la cassa integrazione per tutti i dipendenti, unanime la posizione dei sindacati che invece hanno respinto la proposta, chiedendo altro tempo. «Secondo noi è il momento di parlare di formazione e investimenti, non di cassa integrazione», ha detto Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil. «Abbiamo chiesto altro tempo - dice Rino Barca, della Fsm Cisl - perché c’è in ballo il tavolo che dovrà essere convocato dal presidente Pais con gli assessori competenti. Prima di procedere, bisogna valutare i risultati». Alla fine del confronto la Sider Alloys ha acconsentito a congelare la cassa integrazione fino a martedì: il tavolo è sospeso, non certo chiuso. «Bisogna sfruttare questo tempo ulteriore per superare gli ostacoli - sottolinea Renato Tocco, segretario Uilm - le autorizzazioni sono indispensabili per far partire il revamping e bloccare la cassa integrazione».

Oggi in Consiglio

Ieri pomeriggio è arrivata la convocazione da parte del presidente del Consiglio regionale Michele Pais che oggi incon trerà i tre assessori (Ambiente, Sanità e Industria), azienda e sindacati. Dopo la richiesta di chiarimenti dalla Sanità alla Sider Alloys nel corso della conferenza dei servizi, il tavolo di oggi sarà l’occasione per verificare quali ostacoli devono essere superati per tagliare i tempi burocratici delle autorizzazioni ambientali. Dalla riunione potrebbero arrivare indicazioni utiliper convincere l’azienda a decidere sulla cassa integrazione. Un’ottantina di lavoratori attende con preoccupazione il risultato del nuovo confronto.

RIPRODUZIONE RISERVATA