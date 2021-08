Sicurezza stradale, partono i lavori 

Il piano per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali di Selargius parte da via San Martino, una delle strade più trafficate della città dove da anni i residenti e commercianti lamentano i continui pericoli legati alle alte velocità delle automobili di passaggio.

Dopo i primi otto impianti di illuminazione - in corrispondenza delle strisce pedonali - ora ne arrivano altri tre, per poi proseguire in via Trieste - teatro lo scorso anno di un incidente mortale - in via Istria e via Vienna. «Continuiamo a investire sulla sicurezza delle nostre strade, per una città a misura di tutti, di automobilisti ma anche di pedoni», commenta il sindaco Gigi Concu.

I fondi

Nei giorni scorsi sono stati stanziati poco più di trentamila euro e affidati i lavori a una ditta della Penisola. «Risorse destinate all’acquisto di cinque impianti di illuminazione che serviranno per aumentare la sicurezza di alcuni passaggi dedicati all’attraversamento dei pedoni», spiega il comandante della Polizia locale Marco Cantori. «La maggior parte verranno installati in via San Martino, ma contiamo di posizionare gli altri anche in via Trieste». Tutto in attesa di recuperare altre risorse nel bilancio comunale e mettere in sicurezza le strisce pedonali di tutta la città.

Tanti pericoli

«O perlomeno quelle che si trovano nei punti più bui e quindi meno visibili per gli automobilisti in transito, una situazione di rischio che va assolutamente risolta», sottolinea il capo dei vigili urbani ricordando anche il problema della auto in corsa in alcune vie cittadine. «Siamo già intervenuti nei mesi scorsi con l’installazione di passaggi pedonali rialzati in diverse strade, partendo da quelle dove si corre di più». Da via Istria, a via Roma, ma anche in via della Libertà, in via Is Corrias, in via Vienna, via delle Begonie, via Loni e via Crispi. Un intervento necessario perché - come sottolinea lo stesso comandante della Polizia locale - «in diverse strade cittadine spesso vengono violati i limiti di velocità imposti».

Il progetto

Ora si punta sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali, con nuovi impianti di illuminazione che li rendano più visibili la notte. Un piano da settantamila euro partito lo scorso anno, proprio da via San Martino con i primi otto impianti installati in corrispondenza di altrettanti attraversamenti pedonali. «Lì dove c’è un’alta concentrazione di attività commerciali e di conseguenza di persone», aggiunge Cantori, «con questo intervento si va a completare il potenziamento della visibilità anche degli altri passaggi pedonali».

Il caso via Trieste

Dopo via San Martino la priorità assoluta è via Trieste. La strada del centro cittadino dove si corre di più, e sulla quale si concentrano le ultime interrogazioni presentate in Consiglio comunale dai gruppi di opposizione. E che proprio un anno fa è stato teatro di un incidente mortale: una donna travolta da un’auto proprio mentre attraversava sulle strisce pedonali, deceduta alcune ore dopo a causa dei traumi riportati dopo la caduta sull’asfalto.

