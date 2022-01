Sicurezza, in arrivo altre 25 telecamere 

«È dal 2016 che come amministrazione abbiamo iniziato l’attività di messa in sicurezza del nostro territorio – afferma Locci –. Grazie alle telecamere siamo riusciti a garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e abbiamo potuto assicurare alla giustizia anche tanti soggetti che hanno commesso reati più vari, come, per esempio tra le altre cose, rapine e abbandono di rifiuti».

I nuovi dispositivi serviranno per la vigilanza ambientale ma anche per prevenire i sinistri stradali e per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle scuole, e più in generale le attività criminali. E a sentire il sindaco Tomaso Locci altri ne arriveranno.

Verranno attivate martedì le 25 nuove telecamere per la tutela della sicurezza urbana. Occhi elettronici che si aggiungono agli altri già installati dall’amministrazione comunale e che portano il totale a 91, un numero che fa di Monserrato una delle città più videosorvegliate della Sardegna.

Il primo cittadino

«È dal 2016 che come amministrazione abbiamo iniziato l’attività di messa in sicurezza del nostro territorio – afferma Locci –. Grazie alle telecamere siamo riusciti a garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e abbiamo potuto assicurare alla giustizia anche tanti soggetti che hanno commesso reati più vari, come, per esempio tra le altre cose, rapine e abbandono di rifiuti».

L’obiettivo è dunque potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza e coadiuvare gli agenti operativi in città, concentrando anche l’attenzione nei luoghi più sensibili tra cui le scuole cittadine.

Il progetto nelle scuole

Grazie al progetto “Scuole sicure”, finanziato dal Ministero dell’Interno, verranno controllati gli spazi intorno ai plessi scolastici con il fine prioritario di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. «Il progetto prevede un servizio di prevenzione contro lo spaccio e l’utilizzo di sostanze stupefacenti nelle scuole da parte della polizia locale – spiega il comandante dei vigili urbani Massimiliano Zurru –. Oltre alla prevenzione della sicurezza urbana, le teelcamere serviranno anche a monitorare i sinistri stradali. Negli anni, quelle già presenti, ci hanno permesso di raggiungere risultati importanti in termini prevenzione dei reati».

Dove saranno

Le nuove teelcamere saranno installate in via Cesare Cabras, vicino agli istituti scolastici Martini e Scano, in via San Valeriano all’intersezione con via Monte Arquerì, in via Giulio Cesare all’incrocio con via Pompeo. E ancora: in via San Gavino ne verranno posizionate due in prossimità della scuola primaria e altre due all’incrocio con via Argentina e via dell’Argine. Si prosegue poi in via Caracalla in prossimità di via Capo Sandalo e in via San Fulgenzio all’intersezione con via Fermi. In via Monte Linas verranno attivate in prossimità della scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre un’altra sarà collocata in via Decio Mure in prossimità dell’istituto Alberghiero Gramsci. Sorvegliate anche le rotatorie di via Riu Mortu-via Zuddas e quella di via Decio Mure - Dell’Argine – Caracalla.

Lotta alle discariche

Saranno, inoltre, attivati tre impianti mobili di videosorveglianza per contrastare l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che purtroppo crea danni ambientali ed economici sempre crescenti non solo in città ma in tutti gli altri centri dell’hinterland. Una piaga contro cui telecamere si sono rivelate un deterrente efficace, tanto che negli ultimi anni sono aumentate le sanzioni proprio grazie all’uso dei sistemi di videsorveglianza e alle foto-trappole.

