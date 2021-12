Sicurezza, i cento occhi sulla città 

Oristano, città sempre più sicura se dovesse andare in porto la richiesta del Comune al Ministero dell’Interno per installare altre telecamere. La Giunta ha bussato a cassa per 245.891 euro, 68 mila ce li metterà attingendo dal proprio bilancio per un totale di 313.891 euro. Il numero preciso delle nuove telecamere dipenderà dai prezzi che il Comune spunterà nel momento in cui la somma del Ministero sarà disponibile; sulla base dei precedenti acquisti non saranno comunque meno di una trentina.

La rete

Attualmente sono 66 le telecamere operative: 50 in città e le altre tra Torregrande, Silì, Donigala, Massama e Nuraxinieddu. Si potrebbero dunque accendere 100 grandi occhi sulle zone più a rischio della città. Il Comune, nelle premesse del protocollo firmato con la Prefettura, dice che intende rafforzare la prevenzione e il contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio e precisamente nelle aree «a vocazione turistica, plessi scolastici e istituzionali, insediamenti di stranieri senza fissa dimora, locali notturni, fenomeni di abusivismo commerciale, occupazioni abusive». Non solo. Prefettura e Comune precisano che occorre intervenire con azioni mirate sia contro il crimine ma anche per la promozione del rispetto del decoro urbano.

Mai abbassare la guardia

«Il fatto che Oristano da anni sia al vertice delle statistiche nazionali sulla sicurezza urbana non ci deve far abbassare la guardia e anzi deve essere di stimolo per fare sempre meglio. La richiesta che arriva dai cittadini testimonia quanto sia sentito il problema della sicurezza per la cui difesa il Comune ha sempre impegnato tutte le risorse possibili» è la sintesi del sindaco Andrea Lutzu alla delibera della Giunta che autorizza l’ingegner Giuseppe Pinna a predisporre il piano da presentare alla Prefettura. Il tutto entro il 10 di questo mese, data ultima per la presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento statale per il 2021.