Sicurezza dei pedoni, ok ai lavori urgenti per le strisce rialzate 

Sono iniziati ieri mattina i lavori per la realizzazione dei due attraversamenti pedonali rialzati previsti nell’arteria di collegamento con Cagliari: uno all’altezza della clinica Sant’Elena, dove era già presente prima dei lavori per il rifacimento dell’asfalto e uno davanti all’ipermercato Carrefour, in prossimità della fermata del pullman, dove è già presente anche il semaforo a chiamata per i pedoni.

L’incidente della settimana scorsa nel tratto cagliaritano di viale Marconi non poteva passare inosservato. L’investimento delle due ragazze, di cui una quartese, che attraversavano sulle strisce, ha risollevato il problema della sicurezza in viale Marconi, così Quartu ha deciso di correre subito ai ripari.

Lavori urgenti

E pazienza se il traffico, soprattutto nelle ore di punta, per via dei cantieri aperti e dell’istituzione del senso unico alternato, ha subito qualche rallentamento. L’importante è salvaguardare la sicurezza di chi si sposta a piedi e non si poteva aspettare oltre.

Disagi inevitabili

Soddisfatta l’assessora alla Viabilità Barbara Manca: «Viale Marconi è una strada molto pericolosa dove era necessario intervenire per la messa in sicurezza», ha detto. «L’attraversamento davanti alla clinica era già previsto nella gara delle manutenzioni. Davanti al Carrefour andiamo a rafforzare la sorveglianza in una zona critica».’agente del settore Traffico e viabilità, Antonello Casiddu, spiega: «Era un intervento molto urgente anche a seguito dell’incidente che si è verificato la settimana scorsa nella parte di Cagliari. Dobbiamo cercare di rendere la strada più sicura possibile ma dobbiamo anche sottolineare che molto spesso la responsabilità è di chi guida senza rispettare le regole, senza fermarsi davanti alle strisce e magari parlando al telefono o addirittura mandando messaggi».

Le tappe

Conclusi i lavori davanti alla clinica, aggiunge Casiddu, «proseguiremo subito davanti al Carrefour. Anche se ci sono già i semafori a chiamata per i pedoni, considerato l’elevato flusso di persone che si spostano a piedi dirette nei centri commerciali, si è ritenuto opportuno potenziare la sicurezza realizzando questo attraversamento poco più avanti in prossimità della fermata del pullman».Resta purtroppo il problema che l’autobus si aspetta in cunetta a bordo strada, sotto la pioggia d’inverno e sotto il sole d’estate. Il Ctm anni fa aveva sistemato le pensiline ma i continui attacchi dei vandali avevano poi costretto a rimuoverle.

Le altre zone

Gli attraversamenti pedonali rialzati in viale Marconi non saranno gli unici. Altri ne sono previsti anche in via Marconi, davanti al cimitero e due in via Fiume nel tratto verso il Poetto, dove qualche anno fa era stato investito e ucciso un ragazzo che stava attraversando la strada nelle strisce. A ricordalo c’è un grande murales proprio nel punto dell’impatto.

Il tratto quartese di viale Marconi sarà interessato poi dai lavori di messa in sicurezza che dovrà portare avanti la Città Metropolitana. Si interverrà dalla rotatoria di viale Colombo fino al Carrefour grazie a un finanziamento di un milione e mezzo di euro.È prevista la sistemazione della strada con la realizzazione di aree di sosta per i mezzi pubblici e di marciapiedi per assicurare l’accessibilità pedonale tra viale Marconi e Is Pontis Paris anche con la realizzazione di una passerella ciclopedonale in prossimità del canale di Is Cungiaus. Nel piano anche la sistemazione della corsia di decelerazione verso il Carrefour.

