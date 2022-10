Sicurezza, addio passaggi a livello 

Svolta sicurezza per i passaggi a livello presenti in città. Da tempo se ne discute, alcune opere sono già state realizzate e adesso procede a pieno ritmo il progetto messo in campo da Ferrovie dello Stato e Comune per chiudere gli attraversamenti con i binari nelle zone più critiche e trafficate. Sono state avviate le procedure per gli espropri dei terreni necessari «per la realizzazione dei sottopassaggi» spiega l’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu.

Il piano

L’accordo di programma per “la riqualificazione e valorizzazione dell’ambito urbano della stazione ferroviaria di Oristano e per l’attuazione condivisa delle politiche per la mobilità sostenibile” siglato a giugno scorso sta andando avanti. Prevista la chiusura di tutti i passaggi a livello (compresi quelli strada provinciale per Silì e sulla 388 per Simaxis), dopo quello di via Baracca adesso è la volta di via Ozieri e via Laconi. Il Comune ha già avviato gli espropri per garantire la proprietà delle particelle immobiliari antistanti via Ozieri. Stesso iter per l’altro passaggio di via Laconi. Nel frattempo Rete ferroviaria realizzerà viabilità alternative necessarie per rendere possibile la chiusura dei passaggi a livello. «Si tratta di interventi importanti nella zona in cui presto sarà operativo anche il Centro intermodale – ha commentato l'assessore Cuccu – saranno realizzati i sottopassaggi che consentiranno una circolazione più sicura per i mezzi ma anche per pedoni e bici che avranno percorsi dedicati». Un capitolo a parte per il passaggio a livello di via Vandalino casu che porta ala casa di riposo: da decenni si cerca ancora una soluzione valida.

L'accordo

Nel documento un ruolo di primo piano spetta al Centro intermodale, i cui lavori sono ormai ultimati ma mancano alcuni dettagli per la viabilità d’accesso. La struttura, diventerà il vero polo dei trasporti su gomma e rotaia in città, ma l'apertura (inizialmente prevista per quest’autunno) è slittata ancora. Si lavora al collegamento del Centro con via Marconi e la Statale 131, sarà realizzata una rotonda all’altezza di via Ghilarza. «Il prossimo anno dovrebbe andare a regime» aggiunge l’assessore.