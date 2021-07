Siccità, una tegola sul turismo 

Lo stato di calamità naturale è l’ombrello di protezione a un territorio nella morsa della siccità. Il provvedimento è maturato in Giunta, dove il sindaco Giulio Murgia, 43 anni, ha dato il metro della situazione preoccupante in cui versa il territorio. «La crescente emergenza siccitosa - spiega il primo cittadino - crea un grave pregiudizio anche per le attività turistiche e conseguenti problemi igienico-sanitari con danni economici e di immagine per il nostro territorio».

Nell’ultima seduta l’esecutivo ha approvato la procedura utile per richiedere la concessione di aiuti economici alla Regione.

La situazione

Il 9 luglio scorso il sindaco ha firmato un’ordinanza con cui vieta l’utilizzo dell’acqua potabile per usi diversi da quello alimentare e igienico e contestualmente dispone la razionalizzazione della risorsa idrica con interruzione del servizio nelle ore notturne.

I trasgressori rischiano di pagare sanzioni fino a 500 euro. «Il perdurare della situazione di siccità - ribadisce Murgia - può comportare l’insorgere di problemi gravi di carattere igienico-sanitario. È necessario disporre interventi urgenti e straordinari per evitare ulteriori e più gravi pregiudizi». Da qui la decisione della Giunta di richiedere alla Regione e alla Protezione civile un contributo sulle eventuali spese per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza.

Emergenza diffusa

In Ogliastra sono diversi i sindaci che stanno firmando ordinanze per contenere la carenza d’acqua. È il caso di Villagrande e Arzana (rubinetti a secco dalle 22 alle 6 del giorno successivo) dove Alessio Seoni e Angelo Stochino sono intervenuti adottando provvedimenti restrittivi. L’emergenza idrica è confermata dai dati, raccolti il 30 giugno, sulle giacenze nei due invasi del territorio. Bau Muggeris e Santa Lucia, che fra gli altri centri alimenta le condotte idriche di Tortolì, si stanno lentamente svuotando e rispetto a un mese fa hanno ridotto la disponibilità del 7,47 per cento, pari a 2,74 milioni di metri cubi.

In 365 giorni gli invasi ogliastrini, che hanno volume di capacità autorizzato pari a 59,72 milioni, dispongono di 17,61 milioni d’acqua in meno. Tra Bau Muggeris e Santa Lucia a giugno 2020 erano disponibili 51,57 milioni di metri cubi d’acqua, al 30 del mese scorso ne sono stati accertati 33,96 metri cubi, il 56,87 per cento del totale invasato.

