Siccità e prezzi, risotto all’osso 

La siccità ha devastato le risaie italiane con perdite stimate in oltre il 30% del raccolto, mentre la provincia di Oristano, grazie soprattutto alla presenza degli invasi, ha contenuto i danni. La Coldiretti traccia un consuntivo dell’annata risicola 2022, in un momento nel quale l’aumento record dei costi di produzione ha però già tagliato di diecimila ettari le semine in un contesto nazionale.

L’analisi

«Siamo a metà del raccolto – evidenzia il produttore Gianni Ferrari– e al momento registriamo un leggero calo nelle quantità di alcune varietà come il carnaroli, mentre registriamo un piccolo incremento su altre varietà come il venere. In alcune zone – aggiunge– gli attacchi di nottue ci hanno generato importanti problemi, compromettendo seriamente il raccolto». Francesco Pes sottolinea invece un altro importante aspetto. «Gli attacchi di nottue e il caldo eccessivo che ha accorciato il ciclo colturale –spiega – hanno penalizzato la produzione sulla quale stiamo riscontrando un leggero calo da quantificare a fine campagna. A questo c’è da aggiungere l’aumento importante dei costi di produzione che ci ha messo in seria difficoltà e il fatto che siamo in allerta perché la situazione internazionale attuale ci preoccupa».

Lo scenario

Il calo, dunque, non solo causato all’aumento dei costi di produzione ma anche la concorrenza sleale dei paesi asiatici. Ci sono aree fra le province di Novara, Vercelli e parte di quella di Pavia dove il rischio concreto è di perdere anche il 40% della produzione. I risicoltori oristanesi guardano al bicchiere mezzo pieno. Con il presidente Giovanni Murru e il direttore Emanuele Spanò, la Coldiretti tocca aspetti non secondari. «Sul riso italiano – affermano – grava la concorrenza sleale delle importazioni low cost dai paesi asiatici, agevolate dall’Ue nonostante non garantiscano gli stessi standard di sicurezza alimentare, ambientale e dei diritti dei lavoratori. Per anni Myanmar e Cambogia hanno beneficiato dell’azzeramento dei dazi per esportare in Italia. Il risultato è stato una invasione di prodotto asiatico che ha messo in ginocchio i produttori nazionali. A questo si aggiunge la ripresa dei negoziati tra Ue e India per la definizione di un accordo di libero scambio che desta preoccupazione».