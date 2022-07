Sic, rete di vincoli e permessi 

Nel pomeriggio spazio alle domande dal pubblico, tutte incentrate sul tentativo di comprendere limitazioni e vincoli. In apertura di incontro è stato riassunta la storia del Sic Golfo di Orosei, identificato nel 1995, classificato come Zona di Protezione Speciale nel 2009, e nel 2018 ridefinito come “Zona speciale di conservazione".

Una giornata divisa in due tranche, con la mattinata dedicata all’incontro con gli operatori turistici e i cacciatori e il pomeriggio con l’incontro al pubblico. Pochi, per la verità, gli operatori turistici, penalizzati dalla data dell’incontro calendarizzata dalla burocrazia legata all’elaborazione dei Piani e sostanzialmente quasi tutti impossibilitati a presenziare per impegni di lavoro. «Ci dispiace – hanno rimarcato Andrea Soriga e Paolo Bagliani, i due tecnici della società Criteria incaricata di elaborare il Piano – perché è da incontri del genere che nascono osservazioni e proposte utili a elaborare il Piano in sintonia con le esigenze delle popolazioni locali».

Ridurre il carico antropico lungo la costa, puntare sull’allestimento di campi boa per evitare sbarchi sul bagnasciuga, valorizzare le attività agropastorali nell’entroterra. Sono queste, a grandi linee, le indicazioni emerse ieri a Baunei nella giornata dedicata alla presentazione del Piano di gestione del Sic Golfo di Orosei. Tecnicamente si tratta del primo passo verso la definizione di nuove regole finalizzate a garantire il mantenimento dei delicati habitat che caratterizzano il comprensorio costiero.

Assenze

Revisione

Attualmente è in corso la revisione delle misure di conservazione. «Il Piano ha come finalità il mantenimento dei delicati habitat che sono alla base stessa della individuazione del SIC – hanno ribadito più volte Soriga e Bagliani – si potranno attivare tutti i progetti di valorizzazione che dimostreranno di non alterare la situazione esistente; il Piano è come una cornice all’interno della quale potranno essere inseriti interventi compatibili con il delicato ecosistema che si intende salvaguardare». Per quanto riguarda il tratto costiero si è evidenziata la necessità di evitare più possibile la navigazione sottocosta e di limitare l’inquinamento acustico che può nuocere alle specie, come il Falco della Regina, che popolano le falesie calcaree a picco sul mare caratteristiche della costa di Baunei.

