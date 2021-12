Siate felici, lo chiede il sindaco 

Mameli sostiene soprattutto che il “rancore e il risentimento non rappresentano in alcun modo sentimenti utili, che non portano nulla di buono né per sé né per il prossimo”, consapevole che tuttavia, talvolta, accade che “nei rapporti interpersonali si instaurano delle situazioni di conflitto e di tensioni a discapito del sereno svolgimento della vita delle persone e dell’intera comunità”.

Ordina ai suoi compaesani di essere felici e di trasmettere serenità anche al prossimo. L’ordinanza natalizia del sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli parla chiaro. I cittadini debbono essere portatore di sorrisi e buona creanza e avere un occhio di riguardo per le persone fragili. Ivan Mameli, 36 anni, al quinto anno del suo mandato amministrativo, invita a guardare tutto il bello che c’è nelle persone, a riempire di gioia quelli che s’incontrano e vorrebbe bandire dalla comunità rancore e risentimento.

Il provvedimento

Il primo cittadino richiama l’articolo 2 dello statuto comunale che riporta fra le finalità del Comune anche quella di “promozione, dello sviluppo sociale, civile ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori della Costituzione italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”.

Mameli, con l’ordinanza numero 61 firmata alla vigilia di Natale, dà a tutti la disposizione di trascorrere, con serenità e gioia, le festività. Il sindaco ricorda che spesso nei rapporti sociali si creano tensioni e litigi inutili dettati da individualismo ed egoismo che danneggiano la comunità, quando invece “è buona consuetudine scambiarsi gli auguri fra parenti e amici”.

Mameli sostiene soprattutto che il “rancore e il risentimento non rappresentano in alcun modo sentimenti utili, che non portano nulla di buono né per sé né per il prossimo”, consapevole che tuttavia, talvolta, accade che “nei rapporti interpersonali si instaurano delle situazioni di conflitto e di tensioni a discapito del sereno svolgimento della vita delle persone e dell’intera comunità”.

Gli obiettivi

«A rafforzare l’obiettivo di un futuro migliore per noi e per i nostri figli – spiega il capo dell’esecutivo comunale – ho voluto adottare un’ordinanza che impone a tutti, e in primo luogo anche a me, degli obblighi. Invito tutti a proporsi, con la massima forza e tenacia, al bene per sé stessi e per il prossimo, in particolare per chi è più fragile, ammalato o solo».

