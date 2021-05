«Siano i governatori a decidere le restrizioni Sui vaccini coinvolgere industrie e aziende» 

È trascorso un anno dall’avvio della cosiddetta fase 2 di una pandemia che ha provocato lutti e inimmaginabili restrizioni alla sfera della libertà individuale.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, ospite di Nicola Scano nella puntata di “Monitor” in onda ieri sera su Videolina, ha sostenuto che dopo il primo lockdown «ci siamo illusi di aver sconfitto il covid. In realtà il virus era come il fuoco che bruciava sotto la cenere. Ha continuato a proliferare e si è manifestato con nuove pericolose ondate».

Professore, per fortuna oggi grazie alla scienza conosciamo meglio il “nemico”.

«Abbiamo imparato molte cose anche dagli errori commessi. È migliorata la nostra capacità di combattere il virus. Ma soprattutto, dal punto di vista scientifico, abbiamo imparato a fare ricerca, creato i vaccini e gli anticorpi monoclonali. La scienza ha offerto un grande contributo».

Le scelte della politica?

«Probabilmente si poteva fare meglio. Penso al dilemma su aperture o chiusure e agli investimenti sul sistema sanitario. Ma preferisco esprimere giudizi in materia clinico-medica».

Come si stanno comportando gli italiani in una fase in cui il virus concede una tregua?

«C’è, come dire, un certo rilassamento nei comportamenti. Ma penso sia una naturale conseguenza di molti mesi di restrizioni e vincoli durissimi. Penso che la sopportazione dei cittadini sia arrivata ai limiti».

Che cosa è necessario fare?

«È fondamentale la comunicazione. Occorre trasmettere il messaggio positivo di una potenziale ripartenza e del riavvio delle attività in modo progressivo. Non possiamo continuare a dire che l’unico modo per combattere il Covid è quello di restare chiusi in casa. Dobbiamo dare a tutti informazioni chiare e semplici. Ho l’impressione che invece si vada nella direzione contraria. Prevedere, nelle zone gialle, la chiusura di bar e ristoranti alle 22 e non alle 23, secondo me, è un messaggio che i cittadini non comprendono. È una questione di buon senso».

La classificazione delle regioni con i colori è da ridiscutere?

«Le zone possono andare bene ma i primi ad assumere le misure necessarie devono essere i governatori. Questo modo di controllare tutto dal centro finisce per creare un’inutile contrapposizione tra Regioni e Stato. Mi domando quale interesse possa avere un governatore ad andare contro gli interessi della popolazione. Se le cose non dovessero andare bene sul fronte dei contagi sarebbe lui a dover trovare nuovi posti letto e a arginare un’eventuale nuova emergenza. Ritengo che anche la decisione sui colori delle regioni debba spettare a chi le governa. E poi bisogna superare il meccanismo basato sui dati di due settimane prima».

Perché stiamo procedendo così a rilento con le vaccinazioni? Cosa non sta funzionando?

«Io sin dall’inizio ho detto che era necessario fare le vaccinazioni nelle chiese, negli stadi, nei centri commerciali. Devo dire che alcune regioni lo hanno fatto. Penso alla Liguria, in cui ogni giorno vengono effettuate oltre 2mila vaccinazioni nelle farmacie. Penso che anche i privati, in primis le grandi industrie e le aziende, debbano essere coinvolti in modo massiccio e con un ruolo attivo».

Quale sarà il futuro del grande apparato messo in piedi per la vaccinazione di massa?

«È evidente che non basteranno le due dosi ai fini dell’immunizzazione. Ci vorrà una dose di richiamo e verosimilmente una dose all’anno. Se per l’influenza venivano vaccinate 20 milioni di persone all’anno nel futuro sarà necessario vaccinarne 60 milioni. È chiaro che la potenza di fuoco deve esser maggiore. Io credo che si debba mantenere ciò che ha funzionato. Palasport e fiere devono riacquistare le loro antiche destinazioni. Occorrerà, superata l’emergenza, trovare luoghi adeguati, facilmente fruibili, in cui gestire in modo più ordinato le procedure della vaccinazione».

Quando riusciremo a convivere con il virus, quando potremo vivere una fase realmente nuova?

«Io preferisco parlare di immunità di popolo. Forse non è necessario sperare di raggiungere quel traguardo perché paesi come l’Inghilterra stanno raggiungendo risultati straordinari già con il 50-55% della popolazione vaccinata. Quindi potremmo raggiungere una situazione di relativa tranquillità anche prima dell’obiettivo del 70-75% che noi abbiamo fissato».

Che cosa vuol dire relativa tranquillità?

«Già da luglio, al più tardi da agosto, potremmo avere un numero di decessi vicino allo zero, contagi molto limitati e ospedalizzazioni cont enute. Questo non significherebbe aver sconfitto il virus ma averlo reso molto meno pericoloso».

