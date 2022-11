«Siamo vivi e illesi: è un miracolo» 

Alessio Pes e Valentina Maltagliati si sentono dei miracolati. Tre secondi di più e sarebbero stati colpiti dalle macerie. «Poteva andarci molto peggio», confidano: «L’attività è distrutta ma almeno noi siamo sani e salvi. Cercheremo in qualche modo di ripartire».

Alessio e Valentina sono i titolari della “Parrucchiera Glamour” di Villaputzu, un salone che da sette anni si trova in via Nazionale, al centro del paese. «Ho aperto il negozio alle 8,40, come ogni giorno», racconta lui: «Una volta all’interno ho notato dei calcinacci in un angolo e ho sentito degli strani rumori. Ho subito detto a Valentina di uscire per strada. Dopo tre secondi esatti è successo il finimondo».

Il crollo ha sommerso tutta la merce e l’attrezzatura: forbici, poltrone per parrucchiere, specchi, prodotti per barba e capelli. «Avevamo appena fatto l’ordine in vista del Natale», aggiunge Pes: «Il salone era carico di prodotti. Non so quanto roba si salverà. Di certo in questo locale per il momento non sarà possibile proseguire. Ci penseremo nei prossimi giorni, adesso non c’è ancora la testa per capire bene cosa fare».

Nessuna avvisaglia

Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito per mettere in sicurezza lo stabile. Secondo le prime indiscrezioni il crollo potrebbe essere stato causato da anni di piccole infiltrazioni d’acqua. Il negozio si trova al piano terra di un edificio a due piani (il primo piano è abitato dai proprietari). Prima di ieri nessuna avvisaglia di cedimenti: «Siamo qui da sette anni – conferma Alessio – e non abbiamo mai notato nulla di strano».