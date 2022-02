«Siamo un Paese di alchimie occulte, segreti e complotti» 

«Nello scacchiere degli uffici giudiziari la Sardegna ha sempre svolto un ruolo importante e delicato sia per i dati sensibili nella trattazione di processi che lambiscono il mondo della politica sia per il fatto che gli stessi vertici degli uffici non sfuggono alla regola generale degli accordi tra correnti».

Parliamo della Sardegna, che rientra tra le pagine del libro. Che ruolo ha e in che occasione se ne parla?

Nell’immaginario esistono due parole più di altre che evocano incontri segreti, favori, progetti e piani per aiutare l’amico o l’azienda dell’amico, situazioni al limite della legalità, spionaggio, servizi segreti deviati, decisioni prese fuori dalle istituzioni, magari in quelle stanze chiamate logge e frequentate da lobbisti con pochi scrupoli. E sono proprio questi due termini lobby e logge che guarda caso vanno a comporre il titolo del libro-intervista di Luca Palamara e Alessandro Sallusti. Per l’esattezza il volume è “Lobby & Logge – Le cupole occulte che controllano “il sistema” e divorano l’Italia”. Luca Palamara, 52 anni, – tra il 2008 e il 2012 presidente dell’Associazione nazionale magistrati – è stato radiato al termine di un procedimento disciplinare seguito a un’inchiesta penale.

Chiariamo subito, lei ha mai frequentato le logge evocate nel suo libro?

Nelle scorse settimane se n’è andato Flavio Carboni, definito l’uomo dei misteri italiani. Esiste oggi un personaggio come lui?

«Non ho mai seguito direttamente le vicende Carboni e pertanto devo fermarmi a quello che emerge dalla lettura delle carte processuali. Detto questo penso che oggi non esista un personaggio a lui paragonabile».

Ha lasciato un’eredità?

«Non credo si possa parlare di eredità. Sicuramente si è portato molti segreti nella tomba. Stava scrivendo un libro. Sarebbe interessante poter leggere quelle carte».

“Lobby & Logge” in che termini è legato al precedente “Il Sistema?”

«Prosegue l’operazione verità. Lo devo ai miei figli e lo devo ai colleghi che stimo e che quotidianamente continuano a fare con abnegazione il proprio lavoro. In questo nuovo libro vengono approfonditi ulteriori e nuovi aspetti rispetto al sistema ed in particolare il confine tra la millanteria e la effettiva capacità di penetrazione dei gruppi di pressione esterni alla magistratura e la loro (in)capacità di incidere sulle nomine. Allo stesso tempo vengono collegate storie che hanno riguardato il mondo interno della magistratura evidenziando che i personaggi che oggi sono venuti alla ribalta già comparivano in storie giudiziarie del passato».

Quali sono i misteri del dark web del Sistema?

«Si tratta di un mondo invisibile che in quanto tale cerca di penetrare il mondo delle istituzioni e di carpire informazioni per acquisire a vario titolo potere nel mondo economico finanziario».

Che differenza c’è tra lobby e loggia?

«La prima è un gruppo che esercita un’influenza quasi sempre legittima attraverso mezzi legali. La loggia è un’organizzazione spesso segreta che non sempre opera con criteri di liberalità».

In quale delle due si gestisce “meglio” il potere?

«Più che di gestione del potere parlerei di ambizione ad entrare nei palazzi del potere dai quali spesso, in un modo o nell’altro, questo mondo invisibile rimane giustamente fuori».

“Lobby e Logge” è questione tutta al maschile?

«Prevalentemente. Anche se esistono logge miste».

Dai referendum sulla giustizia è stato escluso quello che fa riferimento alla responsabilità civile dei magistrati. Giusto o sbagliato?

«È l’unico dei quesiti che non ho firmato. Ritengo sia una materia che debba essere affidata alla prudente valutazione del Parlamento per evitare di ingessare l’operato della magistratura. È ovvio però che chi sbaglia deve pagare per gli errori commessi».

Qual è la chiave di lettura del libro?

« Il libro vuole essere un rivelatore di verità. Vuol fare luce su aspetti ancora oscuri legati a chi comanda nel nostro Paese».

Trent’anni da Mani pulite. Serviva la magistratura per mettere fine alla Prima repubblica e rinnovare il Paese?

« Ci sono state luci e ombre. Tra queste ultime sicuramente l’aver raso al suolo una intera classe politica».

E questo ricambio si è poi concretizzato?

«Sono oggi gli stessi magistrati protagonisti di Tangentopoli a dichiarare che nella sostanza i problemi di allora sono i problemi odierni. Sono cambiate semmai le forme di corruzione. Oggi non esiste più una corruzione sistemica, ma ne affrontiamo una diffusa che corrode l’intera società civile».

Nello scrivere, si è levato qualche sassolino dalle scarpe?

«Non mi piace parlare di sassolini nelle scarpe perché sembra che stiamo trattando di un fatto personale. Credo che una volta scoperchiato il vaso di Pandora sui meccanismi che regolano le nomine, sia più che doveroso andare fino a fondo e dare un contributo al miglioramento della agibilità democratica di questo Paese».

Omicidio Calvi, P2, lo Ior, la scomparsa di Emanuela Orlandi, più di recente la Loggia Ungheria: perché l’Italia ha tanti misteri?

«Il Paese ha un’eredità medievale molto forte fatta di alchimie occulte, di contrade, di complotti, di segreti. Dietro ogni segreto indicibile si nascondono spesso rendite di posizione tra chi conosce davvero la verità, chi finge di avere delle informazioni e chi invece è totalmente all’oscuro. Il mistero cela interessi più o meno occulti».

Renzi è da giorni nella cronaca giudiziaria. Cosa raccontate di lui nel libro?

«Si trattano diverse questioni che riguardano Renzi. E in particolare il rapporto tra mondo dell’informazione, magistrati e servizi segreti nella vicenda Consip. Vicende che poi si riproporranno in quella più recente dell’autogrill nella quale un incontro per scambiarsi i consueti auguri natalizi diventa scenario bersagliato al punto che un dirigente dello Stato ha perso il lavoro».

Come si può restituire, ai cittadini, la fiducia nelle istituzioni?

«La fiducia nelle istituzioni sta la base del vivere civile. Per questo è necessario ridare autorevolezza alla magistratura e dunque non si può più procrastinare una riforma della giustizia da troppi anni evocata e mai realizzata. Ma soprattutto bisogna ricercare la verità».

