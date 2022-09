«Siamo sul lastrico, ci devono 16 stipendi» 

«Tra stipendi arretrati e Tfr dobbiamo ricevere 50 mila euro». A parlare, e far di conto, sono tre ex lavoratrici della Casa della Divina Provvidenza, due dimissionarie dallo scorso 21 maggio, Sandra Delogu e Angela Porcheddu, e Angela Poddighe, in pensione dal primo aprile. Le cifre reclamate rientrano in quel computo che, tra debiti con l’erario e pignoramenti delle rette, rappresenta la storia dell’ospizio di via Sant’Anna degli ultimi anni.

Le storie

Una cronaca vissuta nella sua escalation dal trio: «Sono arrivata nel 2003 - afferma Delogu, 53 anni, operatrice socio-sanitaria - all’inizio gli stipendi erano regolari, dopo hanno cominciato con gli acconti». Poi il nulla: «L’istituto ci deve 16 mensilità dell’ultimo biennio - aggiunge Porcheddu, 59 anni, infermiera specializzata - e 4 rate del 2019». «A me 15 - si inserisce Poddighe, 61 anni, oss - e la liquidazione». La valanga numerica è inarrestabile, include «i cud 2021 non pervenuti, le ferie non pagate, i riposi mai avuti». Dalla slavina consegue la crisi e le dimissioni: «Abbiamo dovuto dire basta - così Sandra e Angela - prima di fare danno agli ospiti». Uno stop che arriva una settimana dopo l’insediamento del commercialista Roberto Erre, nuovo commissario della Divina Provvidenza, arrivato al posto di Pino Ortu, prima figura scelta in Regione, più di un anno fa, per trarre la casa di riposo dalle secche in cui si era impantanata. «Da lui nessuna garanzia. Ci ha fatto capire che dovevamo sacrificarci ancora».

La decisione

Ecco allora l’addio, parziale perché resta quel debito da estinguere. «È congelato come previsto dalla legge - spiega Erre - come tutti quelli risalenti a prima del 26 aprile 2022». Data dell’ammissione alla fase di concordato decisa dal Tribunale di Sassari, che prevede un programma per rientrare dalle passività. «Non sono solo le tre signore a trovarsi in questa situazione ma anche tutti gli altri dipendenti». Sarà la giudice Giovanna Maria Mossa a decretare, a breve, il fallimento della Casa o, invece, a consentire una proroga di 60 giorni. «Nessuno ha la palla di vetro - dichiara Erre non sbilanciandosi sul futuro e assicurando di aver sempre dato la massima disponibilità alle lavoratrici - Bisogna avere pazienza. Anche per i Cud, in fase di elaborazione». Ma Sandra Delogu e Angela Porcheddu, costrette alla cessione del quinto per andare avanti, non possono più aspettare: «Rischiamo di dover restituire i soldi del prestito».