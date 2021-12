«Siamo rifugiati e vogliamo restare qui:  le autorità ci ascoltino» 

Nazary e la sua famiglia hanno dovuto lasciare il Paese una mattina di cinque mesi fa, assieme ai suoi genitori, senza portarsi dietro nulla. Un transito a Roma e poi all’inizio di settembre l’arrivo a Cagliari dove sono stati presi in carico dalla cooperativa Su Pranu di Santadi, che ha una convenzione con il Governo per la gestione di un Ces, Centro di accoglienza straordinario, dove coloro che richiedono lo status di rifugiati devono transitare per il tempo necessario ad espletare le pratiche burocratiche.

Trentuno anni, originario di Herat, Nazary è dovuto fuggire dalla sua città quando l’esercito italiano, per cui lavorava da dieci anni come mediatore culturale e interprete, ha lasciato l’Afghanistan. «Avevo tutto: un bel lavoro per il quale ero apprezzato, uno stipendio di duemila euro al mese, due case, due auto. La nostra vita era serena, agiata rispetto alla media dei miei connazionali», racconta in un buon italiano. «Lì ho conosciuto e sposato mia moglie, lì sono nati i miei figli, che ora hanno 6, 8 e 9 anni».

«Chiediamo solo una cosa: non essere trattati come pacchi». Esmail Nazary conosce le buone maniere e non usa toni polemici. Ma è fermo nella sua richiesta: «Non fateci lasciare Cagliari, almeno sino alla fine dell’anno scolastico».

«Chiediamo solo una cosa: non essere trattati come pacchi». Esmail Nazary conosce le buone maniere e non usa toni polemici. Ma è fermo nella sua richiesta: «Non fateci lasciare Cagliari, almeno sino alla fine dell’anno scolastico».

Trentuno anni, originario di Herat, Nazary è dovuto fuggire dalla sua città quando l’esercito italiano, per cui lavorava da dieci anni come mediatore culturale e interprete, ha lasciato l’Afghanistan. «Avevo tutto: un bel lavoro per il quale ero apprezzato, uno stipendio di duemila euro al mese, due case, due auto. La nostra vita era serena, agiata rispetto alla media dei miei connazionali», racconta in un buon italiano. «Lì ho conosciuto e sposato mia moglie, lì sono nati i miei figli, che ora hanno 6, 8 e 9 anni».

La fuga

Nazary e la sua famiglia hanno dovuto lasciare il Paese una mattina di cinque mesi fa, assieme ai suoi genitori, senza portarsi dietro nulla. Un transito a Roma e poi all’inizio di settembre l’arrivo a Cagliari dove sono stati presi in carico dalla cooperativa Su Pranu di Santadi, che ha una convenzione con il Governo per la gestione di un Ces, Centro di accoglienza straordinario, dove coloro che richiedono lo status di rifugiati devono transitare per il tempo necessario ad espletare le pratiche burocratiche.

La nuova casa

«Ci hanno assegnato un appartamento ma dentro con c’era nulla, né biancheria, né pentole, né posate, solo un bel televisore». Nel quartiere (la zona è quella del Polo umanistico universitario di Sa Duchessa) è scattata subito una gara di solidarietà. Soprattutto grazie all’interessamento di Rossana Loddo, insegnante in pensione, che ha coinvolto vicini, parenti e amici ed ha raccolto quanto necessario, li ha accompagnati dappertutto con la sua auto, ha stretto una comunità attorno a loro. Dalla cooperativa, invece, arrivava la spesa alimentare quotidiana.

La scuola

Ai primi di novembre i bambini sono stati iscritti a scuola e anche lì hanno trovato insegnanti e compagni di scuola accoglienti e solidali: «Ci hanno regalato grembiuli, quaderni, zaini e soprattutto ci hanno riempito il cuore facendoci sentire parte della comunità. Nel frattempo abbiamo ottenuto lo status di rifugiati».

Ma il 17 dicembre arriva una brutta notizia: «Dalla cooperativa ci comunicano che il 23 dicembre avremmo dovuto lasciare Cagliari per andare a San Pietro in Amantea, in Calabria», prosegue Nazary. «Ci è crollato il mondo addosso. Ci siamo chiesti: e i bambini, possiamo portarli via ora che si sono integrati e stanno benissimo? Eravamo disperati, abbiamo cercato di parlare con i responsabili della coop ma non ci hanno dato alcuna spiegazione. Quattro giorni dopo ci hanno detto che saremo partiti il 6 gennaio perché prima non c’era posto in nave».

Esmail Nazary si appella alle istituzioni: «Non sarei un uomo se non facessi di tutto per evitare che ciò accada. Per anni in Afghanistan ho fatto il mio dovere collaborando con il ministero della Difesa italiano, ora ritengo necessario rivolgermi alle istituzioni perché non ci trasferiscano. La mia è una supplica: lo facciano almeno per i miei bambini».

La procedura

Graziella Cani, referente della cooperativa Su Pranu, spiega che quella seguita è la procedura standard, che prevede che, una volta ottenuto lo status di rifugiato, si vada in uno Sprar: «Noi siamo un Centro di accoglienza straordinario, li supportiamo per le pratiche e una volta ottenute – nel loro caso molto rapidamente – li indirizziamo nei luoghi dove potranno ricostruirsi una vita, progettare il loro futuro. Credo che sia meglio anche per i bambini, che potranno ricominciare definitivamente in un posto nuovo e siamo certi che saranno ben accolti e ben integrati anche lì».

Nazary e la sua famiglia vogliono stare qui perché stanno bene. Ma se non partono rischiano di perdere i benefici che spettano ai rifugiati. Ora sperano di trovare istituzioni sensibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata