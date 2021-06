«Siamo pronti a sbloccare 3,5 miliardi» 

Una efficace azione del governo passa anche per l'attuazione del programma. Ma sono troppi i decreti attuativi che restano impigliati nei corridoi dei ministeri o nei passaggi da un’amministrazione all'altra, tanto che di oltre 600 accumulati tra vecchia e nuova legislatura, 51 sono oramai obsoleti e andranno cancellati. Non solo, ma a causa dei ritardi, restano bloccati parte dei fondi per l'emergenza di agosto dello scorso anno e oltre tre miliardi e mezzo dell'ultima manovra, secondo il conto del presidente della commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia. E mentre il premier ha deciso di imprimere una accelerazione, affidando al sottosegretario Roberto Garofoli la regia di un nuovo cronoprogramma e un nuovo metodo di lavoro, anche il Parlamento si muove e proprio al governo Brescia e il collega Stefano Ceccanti, presidente del comitato per la Legislazione, chiedono un impegno sul fronte della trasparenza e l'indicazione puntale non solo del numero di decreti bloccati e via via attuati, ma anche l'entità delle risorse collegate.

Nel mirino

A essere chiamato in causa per i ritardi è, prima di tutto, il ministero dell'Economia, cui spetta intervenire «su circa il 70% dello stock dei provvedimenti attuativi», seguito dal Mims, Mise e dal ministero della Transizione ecologica. Proprio la fase di "concertazione" con il Mef, rappresenta una delle principali «criticità procedimentali» individuate dai capi di gabinetto dei dicasteri nell'attuazione delle norme, si legge nella relazione illustrata al Cdm.

Task force

Per superare questo impasse il governo punta su task force interne a ogni ministero: dovranno lavorare sul "recupero dell'arretrato" e garantire l'operatività delle nuove norme. L'altro freno è costituito «dalla fase di acquisizione del parere della Conferenza Stato - Regioni». Ma anche in questo caso il ministero degli Affari regionali è già all'opera per tagliare i tempi.

