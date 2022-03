La rabbia dei giganti della strada si è sfogata prima su Whatsapp seminando il panico nell’Isola: «Fate scorte nei supermercati perché da lunedì prossimo ci fermiamo per settimane». Una minaccia virtuale trasformata in un incubo reale al termine dell’incontro organizzato ieri pomeriggio a Tramatza con circa 300 camionisti arrivati da tutta la Sardegna per dire no al caro gasolio, ma anche all’aumento dei prezzi per la gestione dei mezzi. L’assemblea, al termine di tre ore infuocate, ha infatti detto sì a uno sciopero a oltranza che rischia di paralizzare l’Isola per settimane, ma che ha comunque spinto subito tantissime persone a lunghe code davanti a supermercati e distributori per fare scorte di viveri e carburanti.

«Lo sciopero sarà volontario, ma il messaggio deve arrivare a tutti – ha detto Massimiliano Serra, tra gli organizzatori della riunione – siamo pronti a paralizzare l’Isola per attirare l’attenzione su una situazione insostenibile. Non solo il gasolio che è ormai arrivato a prezzi stellari, a pesare sulle nostre tasche ogni giorno ci sono anche l’aumento dei costi per i trasporti marittimi, quelli per la manutenzione del mezzo e la sostituzione degli pneumatici. Un salasso continuo ormai arrivato a livelli non più sopportabili».

Panico

In effetti il messaggio sembra essere arrivato chiaro e forte ovunque. Il tam tam mediatico circolato sui social network ieri ha innescato una psicosi di massa da film di guerra: da nord a sud dell’Isola si sono viste lunghe code di carrelli davanti alle casse dei supermercati e auto in colonna per fare il pieno di carburante nonostante i prezzi tutt’altro che abbordabili.

La disperazione di chi si mette al volante di un camion in Sardegna per macinare centinaia di chilometri è diventata tuttavia incontenibile: «Vogliamo far arrivare la nostra voce lontano, ma senza fare cose avventate. In questi giorni chiederemo i permessi alle prefetture e cercheremo di allargare la protesta a chi non era con noi a Tramatza», sottolinea Serra. «Lo sciopero a oltranza è stata una scelta inevitabile. Certo, potremmo scaricare i maggiori costi su clienti e consumatori, ma sarebbe una boomerang che alla fine danneggerebbe solo il nostro lavoro».