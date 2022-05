«Siamo pronti a bloccare la festa» 

È scontro tra gli ambulanti che vendono panini e il sindaco di Muravera Salvatore Piu a pochi giorni dalla sagra degli agrumi in programma domenica 29 maggio. A partire all’attacco sono proprio gli ambulanti che chiedono di lavorare nel centro del paese e non in una zona periferica (che è comunque abbastanza vicina al centro) come stabilito dall’amministrazione «in nome dell’ordine, del decoro e della valorizzazione dei prodotti tipici». I venditori di panini con salsiccia sono infatti stata dislocati nella nuova area mercatale, all’incrocio tra via Sarrabus e viale dei Platani.

Le opinioni

Uno scontro che potrebbe diventare sempre più aspro come fa intendere Mauro Zedda, presidente di Ambulantando: «Abbiamo fatto presente al sindaco – sottolinea Zedda – che non ci possono mettere in periferia, ci stanno allontanando dalla sagra per relegarci in un recinto. Noi è due anni che in pratica non stiamo lavorando, siamo alla canna del gas. Non possiamo accettare questa discriminazione». Nei giorni scorsi Zedda ha incontrato l’amministrazione comunale di Muravera senza però trovare un’intesa: «Mi auguro – aggiunge Zedda – che si trovi un accordo da qui a domenica, altrimenti con i nostri mezzi siamo disposti persino a bloccare la sagra degli agrumi». Per Zedda l’accordo sarebbe quello di ritornare a lavorare in centro «come abbiamo sempre fatto. Se poi vogliamo trovare un compromesso noi siamo disposti a non mettere per strada né sedie né tavolini. Però dobbiamo lavorare al centro, magari suddivisi nelle traverse in numero di quattro o cinque. In tutto siamo sedici, e forse neanche tutti verranno. L’importante è essere vicini a via Roma perché la sfilata è lì».

La replica

Il sindaco Salvatore Piu non ci sta e contrattacca: «Intanto gli ambulanti sappiano che ho già avvisato la Procura e tutte le forze dell’ordine, dopodiché devono capire che quest’anno la Sagra ha una nuova impronta, un’organizzazione differente. Vogliamo cioè valorizzare le tradizioni e i prodotti tipici, le vie del centro sono dedicate agli artigiani e ai produttori locali». In ogni caso «per gli ambulanti la soluzione mi pare più che ottimale, hanno a disposizione una grande area con a fianco i giochi per i bambini. Noi ci teniamo a loro, però anche loro devono comprendere la situazione. Possono mettere tutti i tavolini che vogliono in quell’area, saranno presi d’assalto dai tantissimi visitatori. Non hanno alcun motivo per lamentarsi. Io, per esempio, sarò il primo che all’ora di pranzo andrò da loro per mangiare un panino».