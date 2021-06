«Siamo ostaggi di degrado e disagi»  

Se il bando “Qualità dell’abitare” dovesse premiare Oristano, la fetta della torta per Silì ammonterebbe a oltre 5 milioni di euro. Il che significherebbe una profonda riqualificazione. Il condizionale, però, è d’obbligo fino a quando la graduatoria ministeriale non sarà resa nota. «Sull’attuale degrado della borgata, non c’è alcun dubbio» tuonano i residenti che segnalano una serie di problemi.

I disagi

Buche sull’asfalto che sembrano voragini, marciapiedi dissestati e una perdita d’acqua che attende di essere riparata da oltre un anno. «Ho chiamato più volte i vigili urbani, Abbanoa e il cantiere comunale - lamenta Andrea Deidda - tutti assicurano di aver inoltrato la segnalazione, ma finora non si è visto nessun operaio». L’ultimo intervento di bitumatura nelle vie del paese risale al 2018 e nel frattempo la situazione è peggiorata. «I politici si ricordano di Silì solamente in campagna elettorale - afferma Marcello Carta, infermiere - tutti gli impegni assunti sono stati disattesi».

La ferrovia

Il problema di chi risiede nella zona di via Marmilla, oltre il passaggio a livello, non è mai stato risolto. «Più volte al giorno siamo “ostaggi” della linea ferroviaria - aggiunge l’operatore sanitario in servizio al 118 - Le altre strade che ci collegano alla città sono impraticabili, in caso di emergenza siamo costretti ad attendere il passaggio del treno anche 15 o 20 minuti. Lavorando su un mezzo di soccorso so bene quanto possa essere preziosa una manciata di secondi». Non è la prima volta che le famiglie, una quindicina in tutto, si rivolgono alle istituzioni. «Abbiamo anche presentato un esposto al Prefetto - fa sapere Carta - siamo in attesa di una risposta».

Gli impianti sportivi

Non va meglio sul fronte delle strutture sportive. Proprio in questi giorni un mezzo pesante è impegnato nello sfalcio dell’erba nel campo di via Simaxis, ma non basta. «Il rettangolo di gioco, così come il campo da tennis, è ormai un’area incolta - denuncia Sandro Murroni - Più volte, insieme ad altri compaesani, ho proposto di prendere in gestione l’impianto per renderlo fruibile dal momento che nessuna società sportiva lo utilizza. L’amministrazione ci ha sempre risposto che è necessario fare un bando, di fatto è in stato di totale abbandono». Un’ipotesi di riqualificazione dell’impianto c’è, ma è legata al finanziamento del bando “Sport e periferie 2020”, al quale il Comune ha partecipato con un progetto da 700 mila euro. «Non è facile avere risorse a disposizione - commenta l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri - confidiamo nel bando “Qualità dell’abitare” a cui abbiamo partecipato con un progetto da 15 milioni per intervenire in maniera incisiva sulle frazioni. Nel frattempo cerchiamo di fare il possibile: recentemente abbiamo realizzato una piccola area fitness e l’area cani». Per la manutenzione delle strade, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco pinna assicura che «qualche risorsa potrebbe essere disponibile a breve».

