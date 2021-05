«Siamo la nuova blue zone dell’Isola» 

A San Gavino Monreale si vive bene e più a lungo. Oggi le centenarie sono quattro ed entro la fine del 2021 se ne aggiungeranno altre sei insieme all’unico maschietto centenario. Così anche il Medio Campidano e San Gavino Monreale in particolare potrebbe essere considerato come parte della cosiddetta “blue zone”. Pasqualina Ariu, nota Lina, compirà il 20 maggio 102 anni, un secolo di vita lo ha raggiunto alcuni mesi fa Maria Sitzia, mentre a 101 anni sono già arrivate Eva Secci e Luisa Frongia.

Cibo buono e fede

Il segreto dell’elisir di lunga vita sembrano essere una sana alimentazione e la vita dedicata alla famiglia: «Ogni giorno dico il rosario – racconta Luisa Frongia, mamma di quattro figli – mangio gli spaghetti col pomodoro e un secondo di carne. Mi piace pregare e guardare la tv. A Ovodda, il mio paese natale, per cucinare era necessario andare in campagna a fare legna. Non c’era elettricità, nè condotte idriche o mezzi di trasporto». Gode di buona salute anche Eva Secci, come racconta la figlia Rita Garau: «Mia mamma è rimasta vedova a 49 anni e ha portato avanti la famiglia con la sua saggezza, tanto che veniva chiamata a fare da paciere dai vicini. Ha sempre aiutato i bisognosi».

L’invito in paese

Intanto il sindaco Carlo Tomasi invita studiosi e genetisti: «Siamo pronti a chiedere il riconoscimento della “blue zone”: è una prospettiva interessante. In paese si segue un’alimentazione sana e abbiamo prodotti d’eccellenza come il riso e lo zafferano. Gli anziani di solito camminano a piedi o usano la bici. La sangavinese Francesca Matzeu è arrivata all’età di 106 anni. Su una popolazione di 8.338 abitanti undici centenari non sono un numero indifferente, persino nel contesto di una terra come la nostra Isola che vanta un numero di ultracentenari tanto alto da balzare agli onori della cronaca mondiale e finire al centro di studi internazionali». Nel 2021 compiranno 100 anni Maria Petza, Georgette Suzanne Dorin, Jolanda Atzeni, Francesca Carola, Irene Inconis, Emma Pisanu e Aldo Fisanotti. È entusiasta anche l’assessora alle Pari opportunità Silvia Mamusa: «La presenza di 11 centenari è un dato davvero positivo che esprime uno stile di vita sereno ed equilibrato e che ci pone al pari di centri esemplari per la longevità delle zone interne della Sardegna. Mi colpisce la prevalenza di centenarie, un bel traguardo al femminile che denota la tempra delle donne, la capacità di cura familiare e di grande impegno che porta le donne ad affrontare la sfida del tempo con forza e tenacia».

