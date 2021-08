«Siamo in ginocchio, vogliamo la verità» 

Lo spaventoso incendio che ha colpito il Montiferru e Planargia non sarà digerito facilmente dagli abitanti di questi luoghi. Il fuoco è entrato nel cuore del centro abitato di Cuglieri portando scompiglio e terrore, colpendo profondamente l’animo dei cittadini, una ferita ancora aperta che tarderà a rimarginarsi.

Il comitato

Le persone che hanno visto le fiamme davanti ai propri occhi chiedono verità. Che si appuri la reale dinamica degli eventi e chi ha responsabilità deve poter chiarire davanti alle autorità competenti. Marcello Mette, 57 anni, esercente di un bistrot a Cuglieri, ha ancora ben impresse nella mente le fiamme di quella notte che hanno minacciato la sua abitazione e la sua attività, e non vuole lasciare che qualcuno la passi liscia. Ha promosso un Comitato per la verità sul disastro del Montiferru: «A distanza di un mese dalla peggiore tragedia che abbia mai colpito la nostra comunità, è giunto il momento di coagulare la voglia di giustizia. Chiedo a chi ha competenza giuridica di guidarci nella fondazione di un comitato che gestisca la richiesta di chiarimenti sui fatti accaduti la notte tra il 24 e il 25 luglio, perché se effettivamente esiste una responsabilità è giusto che questa venga appurata», spiega.

I cittadini

Per ora hanno risposto tanti cittadini cuglieritani assetati di verità e giustizia: «Non vogliamo dimenticare per quanto sia stato doloroso – spiega uno degli aderenti – ma vogliamo sapere come sono state condotte le operazioni di spegnimento, il coordinamento delle stesse, chiarimenti sul piano di evacuazione». La proposta è aperta a tutto il Montiferru e Planargia: «Più siamo, meglio è – ribadisce Mette – deve essere un’azione congiunta e mirata a mettere in luce la dinamica degli eventi. Vogliamo conoscere nei minimi dettagli chi ha responsabilità e ha messo a repentaglio la vita di una comunità intera. Perché si è permesso che il fuoco viaggiasse incontrollato verso l'abitato di Cuglieri senza che nessuno abbia versato un secchio d'acqua? Questa è una delle domande a cui qualcuno dovrà dare una risposta». Un altro firmatario del Comitato aggiunge: «Qua abbiamo perso tutto, l’economia che girava attorno alla coltura dell’olivo è stata annientata. Siamo in ginocchio moralmente ed economicamente, è impensabile che dirigenti e coordinatori che avrebbero potuto e dovuto fare qualcosa per evitare la sciagura dormano sonni tranquilli».

La battaglia

Il Comitato è ancora in fase embrionale ma promette battaglia nelle sedi ufficiali opportune. Ancora si attende la risposta del presidente della Regione Christian Solinas e dell’assessore all’ambiente Gianni Lampis all’interrogazione che hanno presentato nell’assemblea regionale i consiglieri del Movimento 5 Stelle Desirè Manca e Alessandro Solinas, per accertare se vi sono state responsabilità nel terribile rogo di fine luglio. Da tempo si parla di ritardi nelle operazioni, di guasti a cabine Enel, ma ancora nessuna certezza.

