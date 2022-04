«Siamo emozionati, ma pronti» 

Sono i due vocaboli che ricorrono, scanditi più volte da questa coppia affiatata e sempre in prima linea quando si tratta di aiutare il prossimo. «Sì, sono queste le “grazie” che ci interessano maggiormente in questo particolare periodo storico funestato dalla guerra e dalla pandemia - puntualizza Monica Lai -. Con la salute e la pace si possono affrontare le avversità, come la penuria di posti di lavoro». Nella parrocchia di provenienza, quella di San Paolo, i coniugi Siotto hanno conquistato tutti con gesti e atteggiamenti. Per queste ragioni monsignor Mura non ha avuto dubbi sulla designazione. «Sono contento per Salvatore e Monica perché sono due fedeli credibili - afferma Paolo Fadda, del comitato della parrocchia di San Paolo che ha fornito al vescovo i nomi dei nuovi priori -. Poi, sono sempre presenti nelle attività dei comitati, pronti a dare una mano agli altri».

Gli occhi brillano, la novità rende questa coppia di Barbagia raggiante. Salvatore Siotto e Monica Lai non vedono l’ora di iniziare un’avventura unica, ricca di significati e capace di segnare un’intera esistenza. «La prima cosa da chiedere a Santu Franziscu è che stia vicino alla nostra famiglia», premette lui. La moglie aggiunge: «Questa è la festa di tutti, sebbene a Nuoro e nel territorio sia particolarmente sentita. D’altronde, San Francesco va oltre, ha dato dimostrazione di fede e di amore verso Dio, verso la natura. Sì, è il Santo di tutti, non solo della nostra terra. Ecco perché ci aspettiamo di dare dimostrazione di accoglienza e fratellanza, nel rispetto dei suoi valori, del suo insegnamento».

«Ci sembra un sogno, abbiamo accolto la nomina con grandissima emozione. Con mia moglie eravamo in parte preparati, però devo dire che la telefonata ricevuta dal vescovo di Nuoro, monsignor Antonello Mura, ha avuto un sapore davvero speciale. Non vediamo l’ora di iniziare questo cammino di fede e di festa per la comunità, nella fratellanza e nella pace». Salvatore Siotto e Monica Lai non trattengono la gioia, hanno una voglia matta di condividere quel momento che sognavano da troppo tempo. Sono loro i nuovi priori della festa di San Francesco di Lula. Tra poco più di due settimane prenderanno il posto degli uscenti Francesco Loi e Chiara Crasta.

Cammino di fede

Pace e salute

La festa di tutti

È capace di scardinare i confini territoriali. Santu Franziscu è l’evento dell’inclusione, dove una moltitudine di fedeli si dà appuntamento nel santuario campestre incastonato nelle campagne di Lula e impreziosito dalle “cumbessias”, dal magico candore. Intanto, alla notte tra il 30 aprile e il primo maggio manca poco. I pellegrini si metteranno in marcia, tra fede, accoglienza e ospitalità. E nell’aria l’onnipresente spirito francescano. Salvatore Siotto e Monica Lai concludono: «Ci metteremo subito all’opera, non c’è tempo da perdere. Siamo stati chiamati per svolgere un servizio, lo faremo con il massimo impegno».

